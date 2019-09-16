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10:19 16.09.2019

ВАКС арестовал уличенного во взяточничестве главу Службы автодорог Николаевской области

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ВАКС арестовал уличенного во взяточничестве главу Службы автодорог Николаевской области

 Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) взял под стражу с правом внесения залога руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области, сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

"Содержание под стражей с альтернативой 1,927 млн грн залога: ВАКС избрал меру пресечения руководителю Службы автодорог Николаевской области, разоблаченному накануне САП и НАБУ на получении 300 тыс. грн и $90 тыс. неправомерной выгоды", - указано в сообщении НАБУ в FAcebook в пятницу.

Как сообщалось, 11 сентября НАБУ задержало руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области во время получения взятки. Его действия квалифицированы по ч.4 ст.368 (получение должностным лицом неправомерной выгоды) УК Украины.

12 сентября детективы НАБУ сообщили задержанному о подозрении в получении вместе с вымогательством 300 тыс. грн и $90 тыс. неправомерной выгоды. Следствие установило, что в августе он потребовал и получил 300 тыс. грн от частной компании за содействие в перечислении ей почти 4,62 млн грн в качестве оплаты за фактически выполненный ремонт дороги Н-11 Днепр-Николаев.

Согласно информации на сайте Службы автомобильных дорог в Николаевской области, исполняющим обязанности начальника службы является Андрей Максименко.

Теги: #набу #автодор #коррупция #николаевская_область #вакс
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