Пинчук: Форум YES будет посвящен теме счастья в нашем мире, о чем уже начинают задумываться политики

16-я Ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES) "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе", которая пройдет в Киеве 12-14 сентября, будет посвящена теме счастья для людей в нашем мире, о которой уже начинают задумываться политики, сообщил бизнесмен, основатель форума YES Виктор Пинчук.

"Тема счастья только сейчас начинает волновать умы политиков. В этом году об этом заявила, например, глава правительства Шотландии Никола Стерджен, которая в прошлом месяце выступила с речью и сказала, что политики сейчас должны сместить фокус и заниматься тем, что она назвала well being (благополучие). Политики, чтобы казаться более серьезными, называют это не happiness (счастье), а well being. В Исландии, Новой Зеландии есть инициативы в этом направлении. Только сейчас политики начинают смещаться в эту сторону и говорить, что да, это очень важно. Мы хотим об этом поговорить, и о том, насколько это важно и для Украины", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в четверг.

Пинчук отметил, что организаторы форума задались вопросом о том, в чем глубинные причины происходящего сегодня в мире. "Либеральный порядок уже не сильно работает, много протестных движений, рост популизма, национализма, приходят политики, которые ранее не могли прийти", - указал он.

Он анонсировал презентацию на форуме "Всемирного исследования счастья и политических предпочтений", которое проводилось в 15 странах на шести континентах.

"В результате анализа и исследования мы пришли к выводу, что у людей в мире большой запрос на то, чтобы политики занимались вопросами, которые их по-настоящему волнуют, а они очень тесно связаны со счастьем. Мы это в данном исследовании показали научно, причем впервые в мире", - подчеркнул Пинчук.

Глава наблюдательного совета YES, президент Польши (1995-2005 гг.) Александр Квасьневский в свою очередь отметил, что на форуме, естественно, будет идти речь о процессах, происходящих в мире, Европе и Украине, о том, как Украина готовится к возможному вступлению в ЕС, о смене персоналий в руководстве ЕС.

При этом он указал, что YES озадачилась вопросам счастья, потому что нельзя заниматься только тем, что важно сегодня, но и вызовами, связанными с будущим.

"Сегодня мир меняется не только сильно, но очень быстро. Все процессы идут очень быстро, и политикам нужно очень быстро принимать решения и отвечать на сложные вопросы, на которые пока нет ответов. И сейчас недостаточно просто сказать людям, что у них будет демократия. Демократия должна быть для людей. И говорить все время только о росте экономики тоже недостаточно. Люди ожидают, что этот рост экономики, демократия должны им дать счастье, лучшую жизнь", - пояснил Квасьневский.

Член набсовета YES, экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен отметил, что "счастье должно быть первоочередной целью для всех политиков". "Мы не можем "создавать" счастье, но мы можем создавать условия людям, чтобы быть счастливыми", - считает он.

Расмуссен указал, что в отличие от его родной Дании Украина не находится среди наиболее счастливых стран в мире, и это означает, что "есть над чем работать".