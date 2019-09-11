Рада приняла за основу и в целом законопроект, разрешающий автоматическую фиксацию нарушений при весогабаритном контроле на автодорогах

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №1047, предлагающим разрешить автофиксацию нарушений, связанных с превышением весовых или габаритных ограничений, в порядке, установленном Кабинетом министров.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за принятие документа за основу на пленарном заседании парламента в среду проголосовали 323 народных депутата, за принятие в целом с необходимыми правками - 331.

"Это действительно важные изменения. Мы решаем две ключевые задачи: бережем автодороги от разрушения крупногабаритным транспортом, а также вводим современные технологии на транспорте, сводя к минимуму влияние чиновника и коррупционные проявления. Едет машина с перегрузкой - система это фиксирует, в автоматическом режиме направляется штраф или транспорт останавливается и разгружается, а все поступления от штрафов идут на ремонт автодорог. Так это будет работать. Это, без преувеличения, революционный шаг", - прокомментировал принятие законопроекта министр инфраструктуры Владислав Крыклий, которого цитирует пресс-служба Мининфраструктуры на своей странице в Facebook.

Законопроект предлагает наделить правом проведения автофиксации нарушений, равно как и правом начисления штрафов за таковые нарушения, определенные во время осуществления габаритно-весового контроля наделяется центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики по вопросам безопасности на наземном транспорте - "Укртрансбезопасность".

Документ предусматривает, что за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 5% до 10% при перевозке груза без соответствующего разрешения налагается штраф в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан; от 10% до 20% - штраф в размере 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан; более 20% - штраф в размере 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Административную ответственность за нарушения в части превышения весогабаритных параметров согласно законопроекту, будет нести физическое лицо или руководитель юридического лица (либо лицо, исполняющее полномочия руководителя такого юрлица), на которое зарегистрировано транспортное средство.

Предполагается, что административно-хозяйственные штрафы за нарушение законодательства об автомобильном транспорте в части за превышение весогабаритных параметров зачисляются в государственный Дорожный фонд.

Авторы законопроекта подчеркивают, что 97% автомобильных дорог уже потеряли несущую способность, дорожное покрытие деформировано и разрушено, а искусственные сооружения находятся в аварийном состоянии. И в то же время все большее количество грузовых транспортных средств осуществляет перевозки с нарушением весовых ограничений.

В то же время, по мнению авторов законопроекта, находящиеся сегодня на балансе "Укртрансбезопасности" 34 переносных весовых комплекса позволяют проверить всего 272 тыс. транспортных средств в год, что составляет менее 1% от всего большегрузного автотранспорта.

"Действующая система неспособна обеспечить осуществление мероприятий габаритно-весового контроля на должном уровне. Внедрение автоматической фиксации соответствующих нарушений обеспечит повышение уровня контроля, подсчета трафика движения и окажет положительное влияние на обеспечение безопасности дорожного движения и сохранности автомобильных дорог", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Как сообщалось, Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") ожидает принятия Верховной Радой законопроекта о введении автоматического весогабаритного контроля на автодорогах, а также внесения изменений в закон о концессиях в части концессионных проектов автодорог до конца текущего года.

Автоматические комплексы весового контроля Weight-in-Motion (WiM) будут осуществлять преселекторную работу для инспекторов "Укртрансбезопасности" до принятия закона, разрешающего автоматический весогабаритный контроль на дорогах.

"Укравтодор" в октябре запустит первые шесть пунктов WiM на подъездах к Киеву, в целом же планируется установить до 100 таких пунктов.