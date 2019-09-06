Кабмин предложит Раде создать Долговое агентство для эффективного управления госдлогом

Кабинет министров предложит Верховной Раде создать Долговое агентство для более эффективного управления бюджетными средствами и реализации долгосрочных целей по управлению госдолгом.

Согласно сообщению на "Урядовом портале", создание такого агентства предполагает законопроект "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", утвержденный Кабмином на заседании в пятницу.

Агентство должно стать центральным органом исполнительной власти со специальным статусом и будет подчиняться Министерству финансов.