События

01:13 06.09.2019

Леснику, не заметившему незаконную вырубку на 8млн грн в Чугуево-Бабчанском лесхозе объявлено о подозрении

1 мин читать
Леснику, не заметившему незаконную вырубку на 8млн грн в Чугуево-Бабчанском лесхозе объявлено о подозрении

Прокуратура Харьковской области утвердила подозрение в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч.2 ст.367 УК Украины) лесничему Чугуево-Бабчанского государственного лесного хозяйства.

      "Во время ревизии указанного лесного хозяйства была обнаружена незаконная вырубка более 1280 куб. м деревьев. По данным следствия, 26-летний чиновник знал о фактах незаконной заготовки древесины на территории лесничества и не принял никаких мер по пресечению противоправного вывоза лесопродукции", - сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

      По данным досудебного следствия, из-за ненадлежащего исполнения лесничим служебных обязанностей на территории было незаконно вырублено 405 деревьев ценных пород. По предварительным данным, ущерб, нанесенный государству составляет почти 8 млн.грн.

      Сейчас следственные действия продолжаются.

 

Теги: #харьковщина #лесник #подозрение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:36 05.09.2019
На Харьковщине водитель, сбивший мужчину в инвалидной коляске и бросивший его умирать, предстанет перед судом

На Харьковщине водитель, сбивший мужчину в инвалидной коляске и бросивший его умирать, предстанет перед судом

20:06 02.09.2019
Прокуратура сообщила о подозрении второму владельцу отеля "Токио Стар"

Прокуратура сообщила о подозрении второму владельцу отеля "Токио Стар"

20:16 30.08.2019
Суд отправил под домашний арест двух подозреваемых в нападении на съемочную группу телеканала на Харьковщине

Суд отправил под домашний арест двух подозреваемых в нападении на съемочную группу телеканала на Харьковщине

05:36 30.08.2019
Запорожский облпрокурор заочно огласил подозрение в смертельном ДТП депутату облсовета Гришину

Запорожский облпрокурор заочно огласил подозрение в смертельном ДТП депутату облсовета Гришину

04:35 24.08.2019
В Черкасской области жителю Киевщины сообщили о подозрении в разбойном нападении

В Черкасской области жителю Киевщины сообщили о подозрении в разбойном нападении

15:23 23.08.2019
Главврачу Минспорта объявлено подозрение в рамках дела о закупках для спортсменов сомнительных препаратов

Главврачу Минспорта объявлено подозрение в рамках дела о закупках для спортсменов сомнительных препаратов

17:13 22.08.2019
Еще троих полицейских подозревают в служебной халатности, приведшей к гибели 3-летней девочки на Харьковщине

Еще троих полицейских подозревают в служебной халатности, приведшей к гибели 3-летней девочки на Харьковщине

20:06 21.08.2019
Бывший первый замгенпрокурора Кузьмин заявляет, что не является подозреваемым ни в одном деле

Бывший первый замгенпрокурора Кузьмин заявляет, что не является подозреваемым ни в одном деле

15:23 21.08.2019
В Ивано-Франковской области лесники избили работников национального природного парка

В Ивано-Франковской области лесники избили работников национального природного парка

11:22 19.08.2019
Прокуратура уведомила о подозрении владельца одесской гостиницы, в которой на пожаре погибли девять человек

Прокуратура уведомила о подозрении владельца одесской гостиницы, в которой на пожаре погибли девять человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики в четверг восемь раз нарушили режим тишины

Цемах включен в список на обмен между РФ и Украиной – источник

Порошенко вызывают в пятницу на допрос в ГБР

Пристайко: Россия не выполнила ни одного из своих обязательств по Минскому протоколу, мы - потеряли 14 тыс. наших людей

В Демидове возле Киева горит мусор на территории сортировочного завода - ГСЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада должна распустить Одесский облсовет из-за увольнения Ройтбурда, считают в "Батькивщине"

Разумков согласен направить в Венецианскую комиссию инициативы Зеленского по внесению изменений в Конституцию

Трамп перенаправил более $750 млн из программы по противодействию РФ на строительство стены с Мексикой

Зеленский намерен продолжить активные реформы в секторе безопасности и обороны по стандартам НАТО и энергобезопасности

Зеленский надеется, что объемы помощи США Украине в сфере безопасности будут увеличиваться

Заседание фракции "Слуга народа" прошло при участии Зеленского, членов Кабмина и генпрокурора – нардеп Швец

Пожар на мусорной свалке в Демидове возле Киева потушен

Боевики в четверг восемь раз нарушили режим тишины

Посольство Германии в Украине приветствует начало работы ВАКС

Цемах включен в список на обмен между РФ и Украиной – источник

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА