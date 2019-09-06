Леснику, не заметившему незаконную вырубку на 8млн грн в Чугуево-Бабчанском лесхозе объявлено о подозрении

Прокуратура Харьковской области утвердила подозрение в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч.2 ст.367 УК Украины) лесничему Чугуево-Бабчанского государственного лесного хозяйства.

"Во время ревизии указанного лесного хозяйства была обнаружена незаконная вырубка более 1280 куб. м деревьев. По данным следствия, 26-летний чиновник знал о фактах незаконной заготовки древесины на территории лесничества и не принял никаких мер по пресечению противоправного вывоза лесопродукции", - сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным досудебного следствия, из-за ненадлежащего исполнения лесничим служебных обязанностей на территории было незаконно вырублено 405 деревьев ценных пород. По предварительным данным, ущерб, нанесенный государству составляет почти 8 млн.грн.

Сейчас следственные действия продолжаются.