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10:46 05.09.2019

В Житомирской области мужчина погиб в результате взрыва боеприпаса времен Второй мировой войны - полиция

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В Житомирской области мужчина погиб в результате взрыва боеприпаса времен Второй мировой войны - полиция

Житель с.Ольха Житомирской области погиб от взрыва боеприпаса времен Второй мировой, когда сжигал на своем земельном участке сухую траву, сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"Происшествие случилось вечером 4 сентября в Романовском районе. Сжигая сухую траву на собственном приусадебном участке погиб селянин. Предварительно, в результате взрыва боеприпаса времен Второй Мировой войны. По данному факту продолжаются проверки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сообщение информация о взрыве на соседской приусадебном участке в полицию поступила от жительницы с.Ольха около 18:30.

По состоянию на 10 утра 5 сентября их работа сотрудников следственно-оперативной группы и специалистов взрывотехнической службы ГУНП, а также осмотр места происшествия для установления причин взрыва продолжаются.

"Предварительно установлено, что 69-летний селянин сжигал сухую траву на своем земельном участке, когда взорвался неизвестный предмет. Мужчина получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Он погиб на месте происшествия", - проинформировали в полиции.

Теги: #гибель #взрыв #житомирская_область
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