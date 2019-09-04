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13:00 04.09.2019

ГБР разоблачило схему присвоения более 5 млн грн НДС при вывозе из Украины отходов гартцинка и оксида цинка

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ГБР разоблачило схему присвоения более 5 млн грн НДС при вывозе из Украины отходов гартцинка и оксида цинка

Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило коррупционную схему по присвоению более 5 млн грн НДС, в осуществлении которой, вероятно, участвовали сотрудники Киевской таможни Государственной фискальной службы Украины (ГФС).

"Следователи Центрального аппарата ГБР на данный момент установили, что киевские таможенники, вероятно, действовали в сговоре со служебными лицами одного из предприятий в Киевской области. В течение 2017-2018 годов они провернули ряд незаконных операций по вывозу за пределы Украины отходов гартцинка и окиси цинка. По закону, эти вещества облагаются нулевой ставкой НДС. То есть предприятие, которое вывозит эти отходы, не получает возмещения уплаченного налога из государственного бюджета", - написала первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко на своей странице Фейсбуке в среду.

По ее данным, вероятно, в сговоре с таможенниками служебные лица предприятия скрыли подлинное содержание груза во время таможенного контроля и провезли его по поддельным документам, указав товар, за который предусмотрен возврат НДС.

"В результате предприятие незаконно присвоило более 5 млн грн НДС, нанеся большой ущерб государственному бюджету Украины", - сообщила Варченко.

В настоящее время сотрудники ГБР при процессуальном руководстве Генеральной прокуратуры Украины и оперативном сопровождении сотрудников Службы безопасности Украины проводят обыски по месту осуществления хозяйственной деятельности предприятия, а также по месту жительства его руководителей.

Досудебное расследование осуществляется по ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #ндс #гбр
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