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16:16 02.09.2019

Нардеп 8-го созыва Черновол утверждает, что Труба отказался открывать уголовные дела против Портнова

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Нардеп 8-го созыва Черновол утверждает, что Труба отказался открывать уголовные дела против Портнова

Народный депутат Верховной Рады 8-го созыва Татьяна Черновол (фракция "Народный фронт") сообщила, что директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба отказался открывать уголовные производства по ее заявлениям в отношении бывшего заместителя главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрея Портнова.

"Руководитель ГБР Роман Труба отказался внести в ЕРДР мои заявления о преступлениях Портнова. Хотя отказ в принятии и регистрации заявления или сообщения об уголовном правонарушении не допускается (ч. 4 ст. 214 УПК Украины)", - написала Черновол на своей странице в Фейсбуке в понедельник.

Она выложила фотокопию ответа Трубы от 19 августа по ее депутатскому запросу от 12 августа "относительно возможных неправомерных действий Портнова А.В.".

"…по результатам рассмотрения обращения следователем Государственного бюро расследований не установлены обстоятельства, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения и подлежат внесению в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в ответе директора ГБР.

Черновол утверждает, что ранее на встрече с Трубой она сообщила ему о подготовке заявлений о преступлениях Портнова, и директор ГБР "гарантировал, что откроет уголовные дела и проверит изложенные факты".

"Мои заявления касались "узурпации власти" Портновым и его злоупотребления на государственной должности в интересах коммерческой структуры. Однако, как оказалось, Труба настолько испуган и зависим от Портнова, что я получила два отказа", - пояснила экс-нардеп.

Теги: #гбр #черновол #труба #портнов
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