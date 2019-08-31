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09:31 31.08.2019

ГБР сообщило о задержании четырех мошенников, представлявшихся чиновниками ОП

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ГБР сообщило о задержании четырех мошенников, представлявшихся чиновниками ОП

В Киеве задержаны четыре мошенника, которые представлялись доверенными лицами президента Украины и требовали $570 тыс от бывшего сотрудника государственной компании "Укрспецэкспорт" за содействие в его назначении на руководящую должность в государственный концерн "Укроборонпром", сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

"Четыре человека были задержаны во время передачи части средств в размере $250 тыс. Задержание произошло в Киеве в одном из офисов по ул. Банковой - напротив здания Офиса gрезидента Украины", - отмечено в сообщении.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура. Оперативное сопровождение - Служба безопасности Украины.

Готовится вручение задержанным сообщения о подозрении; а также ходатайство в суд об избрании им меры пресечения.

Квалификация: мошенничество в особо крупных размерах (ч.4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

Ранее о задержании двух мошенников сообщил руководитель Офиса президента Андрей Богдан

Теги: #гбр #мошенники #задержание
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