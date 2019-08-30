Разумков поручил комитету Рады по вопросам правовой политики подготовить к рассмотрению ряд конституционных законов

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил Комитету по вопросам правовой политики подготовить к рассмотрению ряд президентских законопроектов о внесении изменений в Конституцию Украины.

"Поручаю комитету по вопросам правовой политики подготовить к рассмотрению следующие конституционные законы, а именно, внесение изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины об уменьшении конституционного состава Верховной Рады Украины и закреплении пропорциональной избирательной системы регистрационный номер 1017", - сказал Разумков на пленарном заседании парламента в ночь с четверга на пятницу.

Профильному комитету также поручено подготовить законопроекты относительно изменений в ст. 81 Конституции о дополнительных основаниях для досрочного прекращения полномочий народного депутата (№1027); в ст. 85 Основного закона о консультативно-совещательных органах парламента (№ 1028); в ст.85 и 101 Конституции о полномочиях Рады (№1016); в ст.93 Основного закона относительно законодательных инициатив народа (№1015); в ст. 106 Конституции о закреплении полномочий президента создавать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), назначать на должности и освобождать от должностей директора НАБУ и директора Государственного бюро расследований (№1014);о внесении изменений в Конституцию об отмене адвокатской монополии (№1013).