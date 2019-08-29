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16:50 29.08.2019

Богатырева вышла на свободу после внесения залога

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Богатырева вышла на свободу после внесения залога

Экс-глава Министерства здравоохранения Украины Раиса Богатырева, в отношении которой суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн, вышла на свободу после внесения залога народным депутатом Вадимом Новинским.

"Подозреваемая освобождена из-под стражи в связи с внесением залога в сумме 6 млн грн", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в прокуратуре Киева.

Как сообщалось, 28 августа Печерский райсуд Киева вынес решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн в отношении Богатыревой.

Богатырева вернулась в страну и сразу же была передана сотрудникам Нацполиции Украины.

"Богатырева сегодня вернулась в Украину. Была в аэропорту "Жуляны" передана Нацполиции", - сказал собеседник агентства во вторник вечером.

В Украине она подозревается в расхищении государственных средств в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины).

Генеральная прокуратура Украины 16 сентября 2016 года обратилась в Печерский райсуд Киева для получения разрешения на проведение специального досудебного расследования (заочного производства) в отношении подозреваемой Богатыревой в связи с тем, что подозреваемая умышленно уклоняется от следствия и суда.

Кроме того, Генпрокуратура еще в 2015 году с целью получения доказательств противоправной деятельности Богатыревой направила в компетентные органы иностранных государств запросы об оказании международной правовой помощи, которые до сих пор находятся в исполнении иностранных компетентных учреждений.

Теги: #прокуратура #богатырева
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