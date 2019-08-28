События

17:18 28.08.2019

Богатырева заверяет, что будет сотрудничать со следствием

2 мин читать
Богатырева заверяет, что будет сотрудничать со следствием

Экс-глава Министерства здравоохранения Украины Раиса Богатырева, задержанная 27 августа в аэропорту "Жуляны" (Киев), заявляет о своей готовности сотрудничать со следствием, отмечая, что вернулась в Украину самостоятельно.

"Полностью поддерживаю все, сказанное моими защитниками. Я только сегодня получила копию подозрения. До сегодняшнего дня я не знала, о чем по сути идет речь", - сказала Богатырева в среду в ходе заседания Печерского районного суда Киева, который избирает ей меру пресечения по ходатайству прокуратуры.

Она подчеркнула, что выехала за пределы Украины за много месяцев до того, как органы прокуратуры начали уголовное преследование в отношении нее. "И говорить о том, что я избегала следствия, нельзя", - отметила она.

"Я ни одного дня не была на территории АР Крым", - заверила Богатырева.

Отвечая на вопрос судьи Светланы Смык о том, находилась ли подозреваемая с 2014 года до 27 августа этого года в Украине или за ее пределами, Богатырева сказала: "За пределами Украины".

Также она добавила, что не имеет влияния оказывать давления на кого-либо и не намерена скрываться.

Говоря о своем возвращении, она дала понять, что проходила лечение, и добавила: "Я вернулась после завершения реабилитационного периода, чтобы предстать перед судом".

Богатырева заверила, что будет приходить на вызовы следователя и попросила суд не удовлетворять ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по ходатайству прокуратуры об избрании меры пресечения Богатыревой в виде содержания под стражей на основании уже вынесенного ранее, в 2015 году, решения суда.

Как сообщалось, 28 августа Богатырева вернулась в страну и сразу же была передана сотрудникам Нацполиции Украины.

"Богатырева сегодня вернулась в Украину. Была в аэропорту "Жуляны" передана Нацполиции", - сказал собеседник агентства во вторник вечером.

Богатырева в Украине подозревается в расхищении государственных средств в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины).

Теги: #богатырева #следствие
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:35 28.08.2019
Суд в среду будет избирать меру пресечения Богатыревой

Суд в среду будет избирать меру пресечения Богатыревой

12:54 28.08.2019
Прокуратура Киева просит суд арестовать Богатыреву

Прокуратура Киева просит суд арестовать Богатыреву

19:21 27.08.2019
Прилетевшую в Украину Богатыреву сразу по прилету передали Нацполиции – источник

Прилетевшую в Украину Богатыреву сразу по прилету передали Нацполиции – источник

15:37 17.07.2019
В Кремле ждут завершения следствия по задержанным украинским морякам, вопрос остается на повестке дня в отношениях с Украиной

В Кремле ждут завершения следствия по задержанным украинским морякам, вопрос остается на повестке дня в отношениях с Украиной

08:29 17.07.2019
Следователи ГБР расследуют факт служебной халатности правоохранителями Киевской области

Следователи ГБР расследуют факт служебной халатности правоохранителями Киевской области

20:22 09.07.2019
Следствие завершило расследование дела задержанных в Керченском проливе украинских моряков

Следствие завершило расследование дела задержанных в Керченском проливе украинских моряков

17:21 27.06.2019
Следствие ГБР по закупкам военного имущества является спланированной операцией по подрыву обороноспособности государства

Следствие ГБР по закупкам военного имущества является спланированной операцией по подрыву обороноспособности государства

23:10 17.06.2019
Следователи в Крыму отказались передавать крымскотатарского активиста Бекирова в больницу

Следователи в Крыму отказались передавать крымскотатарского активиста Бекирова в больницу

19:44 06.05.2019
Высокопоставленный офицер штаба Воздушных сил ВСУ незаконно хранил секретные военные документы - Командование ВС

Высокопоставленный офицер штаба Воздушных сил ВСУ незаконно хранил секретные военные документы - Командование ВС

02:23 23.02.2019
Двум лицам, проходящим военную службу в структурах боевиков на временно оккупированных территориях, сообщено о подозрении

Двум лицам, проходящим военную службу в структурах боевиков на временно оккупированных территориях, сообщено о подозрении

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Общественные организации просят Зеленского не назначать Авакова на государственную должность

Зеленский по итогам трагедии в Дрогобыче: Задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилищных домов

На Харьковщине напали и избили журналиста телеканала, Светличная требует от правоохранителей расследовать инцидент

КПВВ "Майорское" снова работает в штатном режиме– пресс-центр ООС

Апелляционный суд оставил владельца отеля «Токио Стар» Черного в СИЗО

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция начала расследование нападения на съемочную группу канала "112. Украина" на Харьковщине, задержаны 30 участников конфликта

Синод Церкви Греции сделал шаг к признанию ПЦУ, чем создал прецедент для других церквей - Павленко

Общественные организации просят Зеленского не назначать Авакова на государственную должность

Зеленский по итогам трагедии в Дрогобыче: Задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилищных домов

Премьер Литвы заболел раком

На Харьковщине напали и избили журналиста телеканала, Светличная требует от правоохранителей расследовать инцидент

Американца обвинили в афере с $14 млн инвестиций в фиктивный фильм

В Ривне неизвестные облили инсталляцию, посвященную Героям АТО – полиция

Список госзакупок литературы пополнила книга ЛакиБукс о мусоре

КПВВ "Майорское" снова работает в штатном режиме– пресс-центр ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА