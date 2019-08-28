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19:06 28.08.2019

Новинский внесет залог за Богатыреву – Лукаш

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Новинский внесет залог за Богатыреву – Лукаш

Народный депутат Вадим Новинский внесет залог в 6 млн грн за экс-главу Министерства здравоохранения Украины Раису Богатыреву, задержанную 27 августа в аэропорту "Киев" им. Сикорского, сообщила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш.

"Залог внесет Вадим Новинский", - сказала Лукаш журналистам после окончания заседания суда.

По информации СМИ, Новинский подтвердил, что готов внести залог, если семья Богатыревой обратится к нему с такой просьбой.

Как сообщалось, 28 августа Печерский райсуд Киева вынес решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн в отношении Богатыревой.

Богатырева вернулась в страну и сразу же была передана сотрудникам Нацполиции Украины.

"Богатырева сегодня вернулась в Украину. Была в аэропорту "Жуляны" передана Нацполиции", - сказал собеседник агентства во вторник вечером.

В Украине она подозревается в расхищении государственных средств в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины).

Генеральная прокуратура Украины 16 сентября 2016 года обратилась в Печерский райсуд Киева для получения разрешения на проведение специального досудебного расследования (заочного производства) в отношении подозреваемой Богатыревой в связи с тем, что подозреваемая умышленно уклоняется от следствия и суда.

Кроме того, Генпрокуратура еще в 2015 году с целью получения доказательств противоправной деятельности Богатыревой направила в компетентные органы иностранных государств запросы об оказании международной правовой помощи, которые до сих пор находятся в исполнении иностранных компетентных учреждений.

Теги: #богатырева #суд #залог
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