ВАКС отменил арест экс-главы Минздрава Богатыревой

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила меру пресечения экс-министру здравоохранения Раисе Богатыревой, сообщает пресс-служба ВАКС.

"По результатам судебного рассмотрения суд отменил постановление следственного судьи Печерского районного суда г. Киева и отказал в удовлетворении ходатайства о применении к подозреваемой меры пресечения. Принимая такое решение суд апелляционной инстанции исходил из того, что прокуратурой. Киева были допущены грубые нарушения норм УПК Украины в части надлежащего вручения уведомления о подозрении", - говорится в сообщении ВАКС, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Как сообщили в ВАКС, в ходе рассмотрения ходатайства о избрании меры пресечения не были приняты меры для устранения указанных нарушений норм уголовно-процессуального закона.

Как сообщалось, 28 августа Печерский райсуд Киева вынес решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн в отношении Богатыревой. 6 миллионов гривен залога за Богатыреву внес народный депутат Украины Вадим Новинский.

Экс министру здравоохранения Украины инкриминируют траты в размере 63500000 грн. на закупку иммунобиологическом препаратов и лекарственных средств, а также 279 млн грн на закупку инсулинов.