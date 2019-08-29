События

10:51 29.08.2019

Сенцов доставлен в Бутырку в рамках процесса обмена с Украиной - источник в Москве

1 мин читать
Сенцов доставлен в Бутырку в рамках процесса обмена с Украиной - источник в Москве

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный по обвинению в терроризме, доставлен в Москву и помещен в СИЗО-2, известный как Бутырская тюрьма, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Сенцов переправлен из колонии в ЯНАО, где он отбывал наказание, в Москву - в Бутырку", - сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщили, что украинец, освобождения которого добивались власти Украины и ряд международных организаций, был внесен в список для обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной.

"Он доставлен в Москву в рамках проходящего процесса обмена", - отметил источник "Интерфакса".

Теги: #сенцов
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:07 29.08.2019
Переговоры по обмену удерживаемыми между Украиной и РФ продолжаются, решения по Сенцову пока нет, утверждает Медведчук

Переговоры по обмену удерживаемыми между Украиной и РФ продолжаются, решения по Сенцову пока нет, утверждает Медведчук

10:08 29.08.2019
Адвокат Сенцова пока не подтверждает информацию о его этапировании в Москву

Адвокат Сенцова пока не подтверждает информацию о его этапировании в Москву

10:24 19.07.2019
Зеленский: мы готовы поменять Вышинского на Сенцова, но хотим получить всех наших заключенных

Зеленский: мы готовы поменять Вышинского на Сенцова, но хотим получить всех наших заключенных

22:30 18.07.2019
В Офисе Зеленского в ответ на предложение РФ освободить Вышинского предлагают освободить Сенцова и сделать это параллельно – Мендель

В Офисе Зеленского в ответ на предложение РФ освободить Вышинского предлагают освободить Сенцова и сделать это параллельно – Мендель

17:24 15.07.2019
Российский омбудсмен настаивает на наличии у Сенцова гражданства РФ

Российский омбудсмен настаивает на наличии у Сенцова гражданства РФ

18:00 13.07.2019
Зеленский – Сенцову: Нам нечего вам сегодня подарить, кроме обязательства бороться за свободу для вас и всех заключенных

Зеленский – Сенцову: Нам нечего вам сегодня подарить, кроме обязательства бороться за свободу для вас и всех заключенных

15:37 13.07.2019
Украина выразила поддержку Сенцову в день его рождения, вновь потребовала от РФ освободить режиссера

Украина выразила поддержку Сенцову в день его рождения, вновь потребовала от РФ освободить режиссера

15:30 26.02.2019
Лауреат "Оксара", режиссер фильма "Рома" Куарон присоединился к призыву освободить Сенцова

Лауреат "Оксара", режиссер фильма "Рома" Куарон присоединился к призыву освободить Сенцова

14:56 21.01.2019
И.Геращенко сообщила о письме от Сенцова

И.Геращенко сообщила о письме от Сенцова

18:53 10.01.2019
Сенцов закончил новый роман, ждет публикацию сборника рассказов и съемки фильма по своему сценарию – И.Геращенко

Сенцов закончил новый роман, ждет публикацию сборника рассказов и съемки фильма по своему сценарию – И.Геращенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Луценко написал заявление об увольнение с поста Генпрокурора

За минувшие сутки боевики 14 раз нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь

Под завалами обрушившегося подъезда в Дрогобыче обнаружены тела 8 погибших

Под завалами обрушившегося подъезда в Дрогобыче нашли тела шести погибших

Под завалами обрушившегося подъезда в Дрогобыче нашли тело еще одного погибшего

ПОСЛЕДНЕЕ

Луценко написал заявление об увольнение с поста Генпрокурора

Полиция задержала двух коммунальщиков в рамках расследования обрушения дома в Дрогобыче

В Дрогобыче объявлен траур по погибшим в результате обвала жилого дома

Нардепы от "Слуги народа" почтили память Героев, погибших за независимость Украины

Режим ЧП объявлен во Флориде в связи с приближением урагана "Дориан", Трамп обещал помощь штату

Жители ряда сел Киевской области против разработки Тарасовского месторождения титановых руд из-за опасения загрязнения реки Рось

Европа пока не будет создавать свой пилотируемый космический корабль - глава ЕКА

Власти Гонконга запретили массовые выступления, запланированные на субботу

На станциях метро в Киеве, из-за сбоя системы продажи Kyiv Smart Card, возобновлена продажа и пополнение карточки метро, жетона

Энергоблок №1 Южно-Украинской АЭС отключен на плановый ремонт

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА