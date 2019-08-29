Сенцов доставлен в Бутырку в рамках процесса обмена с Украиной - источник в Москве

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный по обвинению в терроризме, доставлен в Москву и помещен в СИЗО-2, известный как Бутырская тюрьма, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Сенцов переправлен из колонии в ЯНАО, где он отбывал наказание, в Москву - в Бутырку", - сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщили, что украинец, освобождения которого добивались власти Украины и ряд международных организаций, был внесен в список для обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной.

"Он доставлен в Москву в рамках проходящего процесса обмена", - отметил источник "Интерфакса".