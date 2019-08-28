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15:17 28.08.2019

Апелляционный суд оставил владельца отеля «Токио Стар» Черного в СИЗО

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Апелляционный суд оставил владельца отеля «Токио Стар» Черного в СИЗО

Одесский апелляционный суд оставил в следственном изоляторе владельца сгоревшей гостиницы «Токио Стар» Вадима Черного, сообщает портал " Думская".

Постановление судебная коллегия под председательством Александра Толкаченко вынесла в среду, изучив доводы прокуратуры и защитников предпринимателя.

Судьи сочли убедительными аргументы обвинения, которое настаивало на том, что Черный обоснованно подозревается в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшей гибель 9 человек; что есть риск его побега за границу; что он может воздействовать на свидетелей и так далее.

Суд отменил определение Киевского райсуда Одессы и частично удовлетворил апелляционную жалобу Черного, но в итоге мера пресечения осталась той же - содержание под стражей. Бизнесмен остается в СИЗО как минимум до середины октября.

Прокурор Евгений Антощук в ходе заседания в среду озвучил предварительные данные о причине пожара, отель загорелся из-за "чрезмерной нагрузки на электросети и замыкания электропроводки".

Кроме того, он проинформировал суд, что Сергей Дурач, бизнес-партнер подозреваемого владельца гостиницы Черного, покинул Украину.

Теги: #отель #суд #одесса #пожар
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