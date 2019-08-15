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11:52 15.08.2019

Минкультуры о "деле Грымчака": мы не согласовываем проекты строительства или реконструкции зданий в исторически населенных местах

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Минкультуры о "деле Грымчака": мы не согласовываем проекты строительства или реконструкции зданий в исторически населенных местах

Министерство культуры Украины отвергает какую-либо причастность их должностных лиц к истории с вымогательством взятки со стороны заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака и его помощника.

"Какие-либо обвинения или подозрения относительно злоупотреблений по вопросам градостроительных преобразований сотрудниками Минкультуры безосновательны, надуманы и не базируются ни на одной из норм права. Министерство не согласовывает проекты строительства или реконструкции зданий в исторически населенных местах, в том числе в Киеве", - говорится в разъяснении Минкультуры относительно информации по поводу задержания замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

В ведомстве указали, что с 1 января 2019 года, со вступлением в силу изменений в действующее законодательство, на период до утверждения в установленном порядке историко-архитектурного опорного плана Минкультуры не имеет никаких правовых оснований согласования какого-либо нового строительства на территории исторически населенных мест, в том числе Киева.

Как сообщалось, 14 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины и Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Генпрокуратуры задержали Грымчака и его помощника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн.

 

Теги: #минкультуры #грымчак #коррупция
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