События

22:39 14.08.2019

СБУ и НАБУ у задержали замминистра Грымчака и его помощника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн

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СБУ и НАБУ у задержали замминистра Грымчака и его помощника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака и его помощника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн.

Как сообщается в среду на странице НАБУ в соцсети Фейсбук, заместителя министра  и его помощника разоблачили и задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

"Указанные лица якобы за оказание ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долл", - сообщили в НАБУ

По информации Нацбюро, чиновник и его помощник были задержаны "на горячем" при получении части средств в размере 480 тыс. долл.

Пресс-центр СБУ на странице в соцсети Фейсбук отмечает, что уголовное производство расследует совместная следственная группа в составе представителей НАБУ, СБУ и прокуроров отдела процессуального руководства управления процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях специальной категории Генпрокуратуры.

Ранее в это день в пресс-службе СБУ сообщили, что у Грымчака проводится обыск.

В свою очередь жена Юрия Грымчака Юлия на своей странице в соцсети Фейсбук написала: "Сейчас проходит задержание моего мужа Грымчака Юрия Николаевича Генеральной прокуратурой Украины. У нас в доме проходит обыск. Именно сейчас просим соседей о помощи".

Теги: #набу #сбу #украина #грымчак
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