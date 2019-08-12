События

18:13 12.08.2019

Владелец телекомпании "Рустави 2" решил продать ее из-за долгов

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овый владелец грузинского телеканала "Рустави 2" бизнесмен Кибар Халваши решил продать его из-за долгов на сумму более $24 млн.

По его словам, компания находится на грани банкротства. "К сожалению, мои финансовые возможности недостаточны для того, чтобы вывести телекомпанию из глубокого финансового кризиса, поэтому я принял решение о продаже телекомпании", - говорится в заявлении Халваши, которое в понедельник распространили грузинские СМИ.

Он сообщил, что решил продать "по правилам прозрачного конкурса тому, кто заплатит больше всего".

Халваши отметил, что будет вести переговоры с любым заинтересованным лицом, кроме Михаила Саакашвили - бывшего неформального владельца и управляющего телекомпанией "Рустави 2".

По словам Халваши, долг "Рустави 2" составляет 70 млн лари (более $24 млн), из них 27 млн лари - долг перед государством. Он отметил, что из-за больших долгов телекомпании конкурс должен быть завершен в течение недели.

Вместе с тем супруга скончавшегося учредителя телекомпании "Рустави 2" Эроси Кицмаришвили Ия Кицмаришвили в понедельник подала иск в суд с требованием возвратить ей 30% акций телекомпании.

Она заявила журналистам, что Кицмаришвили требовал возвращения своей доли в "Рустави 2" еще в 2009 году, но тогда суд не удовлетворил его требования. Эроси Кицмаришвили скончался в 2014 году. По версии следствия, он покончил с собой, однако члены семьи считают, что он был убит.

Теги: #рустави
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