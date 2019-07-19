Лидер грузинской оппозиции назвал смену владельца "Рустави 2" "рейдерским захватом"

Смена владельца "Рустави 2" является "рейдерским захватом" телекомпании со стороны властей Грузии, заявил в пятницу лидер объединенной грузинской оппозиции "Сила в единстве" Григол Вашадзе.

"Это был рейдерский захват, осуществленный действующими властями Грузии. В итоге мы получили то, что независимое, объективное телевидение попало в руки олигарха и это существенно ослабляет голос оппозиции к своим избирателям", - сказал Вашадзе на брифинге в Тбилиси.

По словам оппозиционного лидера, телеканал "Рустави 2" в "ускоренной, истерической форме был переоформлен рейдеру Кибару Халваши".

"Хочу отметить, что "Рустави 2" - это не километры кабелей, не только аппаратура, "Рустави 2" - это идеология и ценности", - сказал Вашадзе.

"Мы в первую очередь имеем в виду, что телеканал прекратит выполнять ту функцию, которую он исполнял для общества", - добавил лидер "Силы в единстве".

Вместе с тем он призвал всех сторонников оппозиционного движения в Грузии не отчаиваться.

"На предстоящих в будущем году парламентских выборах мы обязательно победим и вернем телевидение зрителям, государство - гражданам. Все социологические исследования подтверждают, что на часах правящей партии "Грузинская мечта" до 12 часов остаются всего несколько секунд", - сказал Вашадзе.

Ранее в пятницу премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что партия власти "Грузинская мечта" не намерена влиять на редакционную политику телекомпании "Рустави 2", накануне сменившей владельца.

"Оснований для постановки такого вопроса нет, так как именно при правлении нашей партии "Грузинская мечта" мы достигли плюрализма в грузинских СМИ", - сказал Бахтадзе журналистам.

Он отметил, что решение о "Рустави 2" накануне было принято Европейским судом по правам человека, поэтому любая его ревизия со стороны грузинских оппонентов неуместна.

Накануне ЕСПЧ признал правомерными вердикты грузинских судов, по которым все акции "Рустави 2" принадлежат ее бывшему владельцу, грузинскому бизнесмену Кибару Халваши.

Сразу же после оглашения этого решения Халваши в Гражданском реестре Грузии зарегистрировал акции "Рустави 2" на себя. Он также снял с должности гендиректора телеканала Нику Гварамия и назначил на этот пост своего адвоката Паату Салия.

Как сообщалось, ранее Халваши подал иск в суд, по которому требовал возвращения ему "Рустави 2", так как он был вынужден за бесценок отказаться от всех акций телекомпании под давлением прежних властей во главе с президентом страны Михаилом Саакашвили. Грузинские суды удовлетворили этот иск Халваши, однако ЕСПЧ приостановил эти решения в марте 2017 года.

Телекомпания "Рустави 2" оказалась в центре скандала после высказываний 7 июля телеведущего грузинского оппозиционного телеканала Георгия Габуния с оскорблениями в адрес руководства России. Тогда Госдума приняла заявление "О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии" с призывом к правительству принять соответствующие меры к Грузии.

Однако президент РФ Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии, которые были предложены российскими парламентариями.