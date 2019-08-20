События

20:48 20.08.2019

Выпуск новостей грузинского "Рустави 2" был прерван заявлением ведущих об увольнении

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Выпуск новостей грузинского "Рустави 2" был прерван заявлением ведущих об увольнении

Главный информационный выпуск телекомпании "Рустави 2" вечером во вторник был прерван после заявлений в прямом эфире его ведущих Дианы Джоджуа и Михаила Сесиашвили, что они покидают канал, на котором проработали более 10 лет.

"В течение всего этого времени мы были, кризис был и компромиссный тон, но у нас была территория свободы. Сегодня ее на "Рустави 2" нет, поэтому мы уходим с телеканала и продолжим борьбу за свободу. Встретимся в другом пространстве и на другом канале", - заявила Джоджуа.

После этого заявления ведущих информационный выпуск "Курьер" был прерван.

Несколько часов назад новый генеральный директор "Рустави 2" Паата Салия сообщил на брифинге об увольнении нескольких ведущих журналистов телекомпании.

Теги: #грузия #заявление #рустави #ведущий
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