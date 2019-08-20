Выпуск новостей грузинского "Рустави 2" был прерван заявлением ведущих об увольнении

Главный информационный выпуск телекомпании "Рустави 2" вечером во вторник был прерван после заявлений в прямом эфире его ведущих Дианы Джоджуа и Михаила Сесиашвили, что они покидают канал, на котором проработали более 10 лет.

"В течение всего этого времени мы были, кризис был и компромиссный тон, но у нас была территория свободы. Сегодня ее на "Рустави 2" нет, поэтому мы уходим с телеканала и продолжим борьбу за свободу. Встретимся в другом пространстве и на другом канале", - заявила Джоджуа.

После этого заявления ведущих информационный выпуск "Курьер" был прерван.

Несколько часов назад новый генеральный директор "Рустави 2" Паата Салия сообщил на брифинге об увольнении нескольких ведущих журналистов телекомпании.