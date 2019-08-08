Боевики четыре раза нарушили "режим тишины" на Донбассе с начала суток – Минобороны

Незаконные вооруженные формирования с начала суток четверга 4 раза нарушили "режим тишины" в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток сегодня, 8 августа, российско-оккупационные войска продолжили нарушение "режима тишины". Враг совершил 4 провокационных обстрела наших позиций", - сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в Киеве.

Так, около часа ночи зафиксировано ведение огня боевиками из гранатометов вблизи населенного пункта Богдановка, а также ночью и около 06:30 утра из стрелкового оружия - в районе села Водяное.

Кроме того, после 09:25 противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов вблизи поселка Новотроицкое.

"По имеющейся информации, боевых потерь в результате вражеских провокационных обстрелов с начала текущих суток среди наших героев-защитников нет", - подчеркнули в Минобороны.