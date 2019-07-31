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09:42 31.07.2019

ТОП-список специальностей с самыми большими проходными баллами в 2019 году возглавили международные специальности

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ТОП-список специальностей с самыми большими проходными баллами в 2019 году возглавили международные специальности

Самые высокие проходные баллы в 2019 году для абитуриентов были на специальности международное право, международные отношения и международные экономические отношения.

«В 2019 г. поступить на места бюджета сложнее всего было на «международные» специальности - проходной балл на них составляет более 190», - говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки.

В частности, в ТОП-10 специальностей с самыми высокими проходными баллами в этом году такой: международное право - 194,25 баллов, международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии – 194,004, международные экономические отношения - 190,84, стоматология - 189,176, политология - 189,125, журналистика - 188,75, медицинская психология - 186,9, культурология - 185,691, история и археология - 185,05, публичное управление и администрирование - 183,804.

Также чтобы пройти на бюджет, более 180 баллов понадобилось поступающим на «право», «инженерия программного обеспечения», «экономику», «сфера обслуживания», ряд специализаций «филологии».

«По сравнению с прошлым годом в ТОП-10 специальностей с самыми высокими проходными баллами есть незначительные изменения. Так, снизились проходные баллы на «менеджмент социокультурной деятельности» и «фармация, промышленная фармация», которые в прошлом году занимали 4-ю и 9-ю строчки соответственно. В этом году проходной балл на них меньше 180. Зато в ТОП-10 поднялись «медицинская психология» и «публичное управление и администрирование», - отметили в министерстве.

Теги: #специальность #образование #студенты
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