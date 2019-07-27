Правоохранители пресекли хищения древесины в трех районах Харьковской области

ГУ Нацполиции в Харьковской области совместно с УСБУ в области и Государственной экологической инспекций под процессуальным руководством прокуратуры в области пресекла незаконный вывоз древесины в трех районах области.

"В результате принятых мер задержано шесть грузовиков, перевозивших более 75 кубических метров высококачественной древесины дуба", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным пресс-центра СБУ, стоимость древесины составляет около 500 тыс. грн.

По всем выявленным фактам возбуждены уголовные производства по ч.1 ст.246 (незаконная вырубка леса) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о наложении ареста на транспортные средства и груз. Сумма нанесенного ущерба устанавливается. Также полицейские выясняют происхождение древесины и все обстоятельства событий.

Правоохранители проводят неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех причастных к противоправной деятельности, а также должностных лиц, которые возможно "крышевали" незаконные операции.