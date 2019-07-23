Лидер британской Лейбористской партии призвал к проведению в стране всеобщих выборов

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин выступил с призывом выйти на демонстрацию с требованием проведения в стране всеобщих выборов.

"Присоединяйтесь к нам в четверг с требованием проведения всеобщих выборов, чтобы лидера мог выбирать народ нашей страны, а не 100 тыс. непредставительных членов партии консерваторов, - заявил во вторник Корбин в своем Twitter. - Борис Джонсон заручился поддержкой 100 тыс. консерваторов, но не всей нашей страны".

На своей странице в Facebook Корбин написал, что проведение демонстрации с требованием проведения всеобщих выборов намечено на четверг в 18:00 местного времени на Парламент-сквер в Лондоне.

Этот призыв стал реакцией на победу Бориса Джонсона на выборах в Консервативной партии, по итогам которой он во вторник стал ее лидером и премьер-министром Великобритании.

Ожидается, что Джонсон займет пост премьера страны в среду.