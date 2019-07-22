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18:34 22.07.2019

Генпрокурор передал дело о завладении $20 млн "Ощадбанка" в подследственность Нацполиции, НАБУ и САП протестуют

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Генпрокурор передал дело о завладении $20 млн "Ощадбанка" в подследственность Нацполиции, НАБУ и САП протестуют

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) выступают против смены подследственности дела о завладении $20 млн государственного "Ощадбанка", которое генеральный прокурор Юрий Луценко передал Национальной полиции.

"Изменение подследственности по делу о завладения 20 млн долл. государственного АО "Ощадбанк", в рамках которого детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении 12 лицам, за следователями Нацполиции Украины недопустима и прямо нарушает требования УПК Украины. Соответствующее решение по непонятным основаниям без истребования и изучения материалов уголовного производства, генеральный прокурор принял 19 июля 2019 года", - сказано в заявлении на сайте НАБУ в понедельник.

Национальное антикоррупционное бюро отмечает, в соответствии с действующим законодательством это преступление может расследовать исключительно Нацбюро, следовательно, генеральный прокурор принял решение вопреки закону.

"К сожалению, такое решение генерального прокурора ставит под угрозу возможность привлечения должностных лиц к уголовной ответственности. Даже в случае, если Нацполиция завершит расследование, суд может вернуть обвинительный акт прокурору как такой, что не отвечает требованиям УПК об определении подследственности", - сказано в заявлении.

В Нацбюро призывают генпрокурора Юрия Луценко вернуть уголовное производство детективам НАБУ для привлечения к ответственности виновных.

"НАБУ и САП призывают Юрия Луценко как можно скорее принять процессуальное решение, которым вернуть уголовное производство детективам и определить подследственность за НАБУ, как это и предусмотрено законодательством Украины", - сказано в заявлении.

Как сообщалось, НАБУ и САП с мая 2016 года расследуют уголовное производство, в рамках которого установлено, что с сентября 2013 года по январь 2014-го бенефициарный собственник группы "Креатив", которым, по версии следствия, является Березкин, по сговору с другими собственниками ПАО "Креатив групп" из числа руководства и общества "Кредитное брокерское агентство" путем злоупотребления служебным положением должностными лицами ЧАО "Креатив" организовал завладение средствами, полученными в "Ощадбанке" под видом заключенного договора кредитной линии на $20 млн", - сказал он.

Генпрокурор отметил, что договор о привлечении кредитной линии был заключен с нарушением требований кредитной политики "Ощадбанка" и не был обеспечен залогом в полном объеме.

Уголовное производство открыто по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украина.

По информации НАБУ, в рамках расследования осенью 2018 года 12 лицам сообщено о подозрении. В частности: владельцам и должностным лицам предприятий группы "Креатив", служащим "Ощадбанка" и независимому оценщику. В то же время, в ноябре 2018 года Верховная Рада Украины не поддержала представление генерального прокурора и отказалась дать согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест возможного организатора этих преступлений – народного депутата из группы "Воля народа" и бенефициарного владельца группы "Креатив" Станислава Березкина.

20 ноября глава САП Назар Холодницкий заявил, что в Специализированной антикоррупционной прокуратуры нет оснований для повторного внесения представления на лишение депутатской неприкосновенности парламентария Станислава Березкина.

Группа "Креатив" (Кировоградская обл.) был одним из крупнейших производителей масложировой продукции в Украине. В состав группы входило три завода по переработке подсолнечника общей мощностью около 1,1 млн тонн семян в год, а также четыре завода по производству модифицированных жиров и маргаринов с общим годовым объемом производства более 200 тыс. тонн готовой продукции. В ее составе также был завод по переработке сои мощностью 270 тыс. тонн в год. Компания владела восемью элеваторными комплексами в Кировоградской, Николаевской, Киевской и Днепропетровской областях, растениеводческими хозяйствами и животноводческим комплексом.

Теги: #набу #гпу #сап #ощадбанк
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