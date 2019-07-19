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17:55 19.07.2019

КБ "Южное" разрабатывает орбитальный космический самолет

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КБ "Южное" разрабатывает орбитальный космический самолет

В ГП "Конструкторское бюро "Южное" им.Янгеля" (КБЮ, Днепр) разрабатывают орбитальный космический самолет для обеспечения многократной доставки на низкие околоземные орбиты и возвращения с орбит различных грузов и космонавтов, сообщается на сайте предприятия.

Согласно сообщению, среди других перспективных направлений – многоцелевой транспортный космический модуль, разрабатываемый для решения задач орбитального сервисного обслуживания клиентских спутников (орбитальная инспекция, перевод в заданные орбитальные позиции, поддержание в заданных орбитальных позициях, довыведение на целевые орбиты в случае вывода на нерасчетные орбиты, перевод КА, отработавших на орбиту захоронения).

КБЮ также отмечает, что используя приобретенный опыт и современные технологии, бюро продолжает разработку спутников дистанционного зондирования Земли для обзорного, детального и сверхдетального оптического наблюдения: "Сич-2-1", "Сич-2М" и Sat4EO, а также спутников научного и технологического назначения "Микросат" и CubeSat, GS-1 и "Аэрозоль-UA".

ГП "КБ "Южное" - основной научный центр Украины, владеющий передовыми космическими технологиями, известный в мире разработчик ракетно-космической техники. Сегодня КБЮ поставляет на экспорт более 80% продукции и услуг, в числе основных партнеров – США и страны ЕС.

Теги: #кб_южное #космос
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