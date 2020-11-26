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13:49 26.11.2020

Зеленский предложил присвоить звание Героя Украины гендиректору КБ "Южное" Дегтяреву посмертно

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Президент Украины Владимир Зеленский инициирует присвоение посмертно звания Героя Украины генеральному директору КБ "Южное" Александру Дегтяреву, который скончался от COVID-19 24 ноября.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский принял участие в церемонии прощания с Александром Дегтяревым. Церемония состоялась во Дворце культуры машиностроителей в г.Днепр.

Президент подчеркнул, что смерть Дегтярева - это большая потеря для ракетно-космической отрасли Украины и всего мира.

"Это был великий украинский конструктор, ученый. Он многое сделал. Был директором КБ "Южное" много лет, начинал с инженера. Мои соболезнования родным и близким", - отметил Зеленский.

Так, президент инициировал присвоение Дегтяреву звание Героя Украины посмертно. "Я думаю, что этот человек достоин быть Героем Украины, потому что это патриот, который прославлял Украину во всем … Главное сегодня - не забывать и поддерживать предприятие. Я обещаю, что это обязательно будет сделано ", - сказал Зеленский.

Также он подчеркнул важность развития космической отрасли Украины.

"Я думаю, что у нас есть большие шансы, потому что ум никуда не делся, а знания передавали молодым ученикам. Поэтому обязательно будем развивать направление, страна должна строить ракеты, строить и запускать свои спутники", - добавил Зеленский.

В церемонии также приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

Источник: https://www.president.gov.ua/news/glava-derzhavi-vshanuvav-pamyat-generalnogo-direktora-kb-piv-65257?fbclid=IwAR1zqr9CiyjA4h3HZR-OHMhxHyuMrpNDFRudQz-UFAIA_SVEoCy7jxM0u1g

Теги: #кб_южное #гендиректор #зеленский
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