В Днепре показали сверхзвуковую ракету «Молния» для бомбардировщиков - СМИ

Конструкторское бюро «Южное» презентовало в Днепре сверхзвуковую ракету «Молния», сообщает местный интернет-портал 49000.com.ua со ссылской на пресс-службу бюро.

Аванпроект разработчики защитили еще в октябре 2020 года, но детали показали лишь в традиционном видеоотчете «События и факты 2020». «Молния» способна разогнаться до сверхзвуковой скорости — от 2000 до 2500 км/час. Ракета обладает дальностью полета в 110 км. Главное предназначение — уничтожение наземных или надводных целей. «Молнию» планируют использовать для вооружения фронтовых бомбардировщиков Су-24М ((Fencer-D), сообщает 49000.com.ua.

Ракета состоит из нескольких модульных отсеков: двигатель, бортовая аппаратура, боевая часть, система наведения и управления. Последняя состоит из инерционной и спутниковой. Подобное сочетание позволит использовать GPS исключительно как дополнительную систему, информация из которой будет подстраховывать инерционную.