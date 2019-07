ICU заявляет об обыске НАБУ по делу "Роттердам+", расценивает его как политическое давление

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски в центральном офисе инвестиционной группы ICU в Киеве, компания заявляет, что ранее полностью удовлетворила все запросы НАБУ на предоставление информации, и расценивает эти следственные действия "не иначе как попытку оказать на нее давление, которое имеет явный политический контекст".

"Причиной данного давления ICU видит недовольство нынешней властью и ее окружения реформами, проведенными их предшественниками, некоторые из которых ранее работали в ICU", – отмечается в заявлении компании в пятницу.

В нем указывается, что группа работает в штатном режиме, однако в данном случае терпит сопутствующий ущерб, являясь субъектом экономической деятельности и не имея никакого отношения к политическим процессам в стране.

Согласно сообщению ICU, обыск проводится в рамках так называемого дела "Роттердам+" – открытого в марте 2017 года уголовного производства в отношении должностных лиц НКРЭКУ по факту возможного нарушения (№52017000000000209).

"Как законопослушная компания, ICU оказала полное содействие правоохранителям, в очередной раз предоставив все затребованные документы. Претензий со стороны правоохранительных органов относительно данных сделок в компанию не поступало", – отмечается в заявлении.

Основанная в 2006 году специалистами из ING инвестгруппа ICU - независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы. Под ее управлением находятся активы в объеме более $500 млн.

Владельцем группы является ее топ-менеджмент: управляющим партнерам Макару Пасенюку и Константину Стеценко принадлежит соответственно 45,011005% и 44,992663% акций, еще 9,996332% - экс-министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину. Бывший до недавнего времени совладелец компании Александр Вальчишен в 2019 году продал свой пакет 6,58474% управляющим партнерам.

Ранее совладельцем и главой совета директоров группы была Валерия Гонтарева, которую по предложению пятого президента Петра Порошенко парламент в июне 2014 года утвердил в должности главы Национального банка Украины.

Помимо этого, некоторое время в ICU работал Дмитрий Вовк, впоследствии возглавивший НКРЭКУ.

Как сообщалось, Соломенский райсуд Киева в начале 2018 года предоставил НАБУ доступ к документам ICU Investment Management Ltd. по покупке в интересах любых лиц евробондов ДТЭК в период с марта 2015 года по апрель 2016 года и их продаже с апреля 2016 до конца 2017 года.

"В ходе досудебного расследования установлено, что компаниями – ICU Investment Management Ltd., CIS Opportunities Fund SPC Ltd. та Global Opportunities Fund SPC Ltd., входящими в группу ICU, где ранее работал глава НКРЭКУ, в период с сентября 2015 года по май 2016 года (период разработки Порядка формирования прогнозной оптовой розничной цены (ОРЦ) электроэнергии), на Ирландской фондовой бирже осуществлялась покупка ценных бумах, эмитентом которых является DTEK Finance plc", - указано в судебных материалах.

По данным НАБУ, после принятия НКРЭКУ Порядка формирования прогнозной ОРЦ электроэнергии (формулы "Роттердам+") стоимость купленных ICU евробондов ДТЭК возросла на 60%.

"Указанные факты могут свидетельствовать о том, что благодаря принятому главой и членами НКРЭКУ постановлению №289 стоимость купленных ICU Investment Management Ltd., CIS Opportunities Fund SPC Ltd. та Global Opportunities Fund SPC Ltd. еврооблигаций DTEK Finance plc. значительно выросла, что позволило неустановленным следствием лицам, в интересах которых действовала НКРЭКУ, получить сверхприбыли", - констатируется в подготовленных НАБУ материалах.

В ICU опровергают все обвинения и заявляют: все операции были рыночными и осуществлены в полном соответствии с законодательством.

НАБУ подозревает членов НКРЭКУ в сговоре в интересах генкомпаний при утверждении формулы "Роттердам+".

НКРЭКУ начало применять новый порядок формирования прогнозной ОРЦ на электроэнергию с апреля 2016 года.

В Украине инвестгруппе ICU принадлежит банковская группа "Авангард", в которую, помимо одноименного банка, входят также ООО "Инвестиционный капитал Украина", компания по управлению активами (КУА) "Инвестиционный капитал Украина", КУА – Администратор пенсионных фондов "АПинвест". В ее составе также открытый пенсионный фонд "Династия", закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестфонд (ЗНКИФ) "Инвестиционный капитал – стабильный рост" и венчурные КИФ "Восстановление" ("Відновлення" - укр.), "Инфинити профит" и Адвентура".

ICU в 2018 увеличила активы под управлением в Украине на 14% - до 3,5 млрд грн.