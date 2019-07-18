На трех участках линии соприкосновения на Донбассе будут идти работы по отводу и разведению сил - Бессмертный

В Минске 17 июля достигнута договоренность об осуществлении работ по разведению сил на тех трех участках линии разграничения на Донбассе, по которым была достигнута договоренность осенью 2016 года, сообщил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе (ТКГ) Роман Бессмертный.

"Также достигнута договоренность о том, что и в других местах, решение по которым было принято еще осенью 2016 года, будут осуществляться работы по организации отвода и разведения живой силы, чтобы дать возможность людям коммуницировать", - сказал он на брифинге в четверг.