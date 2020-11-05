Кулеба подтвердил информацию о четырех точках разведения на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил информацию о согласовании Трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) четырех новых точек разведения сил и средств на Донбассе.

"Вопрос деликатный. Действительно, в повестке дня - четыре точки разведения. Но я бы предлагал в вопросах функционирования ТКГ ориентироваться исключительно на официальную позицию, которая звучит от самой украинской делегации в ТКГ. Однако я подтверждаю, что четыре участка для разведения действительно существуют, и это вопрос, который есть на повестке дня", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Ранее сообщалось о согласовании ТКГ четырех новых участков разведения: в г.Славяносербск, пгт Петропавловка и с.Нижнетеплое Станично-Луганского района Луганской области и с.Григорьевка Бахмутского района Донецкой области.