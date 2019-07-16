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19:01 16.07.2019

Нацсовет по телерадиовещанию 22-23 июля проведет внеплановую проверку телеканала NewsOne

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Нацсовет по телерадиовещанию 22-23 июля проведет внеплановую проверку телеканала NewsOne

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 22-23 июля проведет выездную внеплановую проверку телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") в связи с его намерением провести телемост с российским телеканалом "Россия 1".

"Национальный совет сообщает ООО "Новости 24 часа" (NewsOne), что в соответствии с решением Национального совета от 9 июня 2019 года № 689 в период с 22 по 23 июня 2019 года будет проведена внеплановая выездная проверка ООО "Новости 24 часа", Киев, лицензия на вещание НР № 00034-м от 26 июня 2016 года", - говорится в сообщении на сайте регулятора.

Как сообщалось, телеканал NewsOne 8 июля сообщил об отмене телемоста с российским каналом "Россия 1". Согласно заявлению украинского канала, это решение принято "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей".

Телеканал "Россия 1" и украинский NewsOne собирались провести двухчасовой телемост "Надо поговорить" 12 июля в 18:00. С российский стороны телемост должны были вести Андрей Малахов и Мария Ситтель, с украинской - Елена Кирик и Василий Голованов.

Теги: #проверка #нацсовет_по_тв_и_радиовещанию #newsone
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