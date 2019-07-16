"Укрпошта" заявляет о принудительном закрытии отделения в центре Киева из-за передачи помещения Хозсуду Киева

АО "Укрпошта" будет вынуждена закрыть отделение 01030 в центре Киева (ул. Б.Хмельницкого, 44) из-за решения Киевсовета передать ранее арендуемое компанией помещение в аренду Хозяйственному суду Киева со снижением арендной платы.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский.

Ранее "Укрпошта" обратилась в суд с просьбой признать незаконным решение Киевсовета от 23 апреля 2019 года о передаче указанного помещения площадью 208 кв. м в аренду столичному Хосзуду Киева с установлением арендной платы в размере 19,86 тыс. грн/мес. (без НДС).

По данным "Укрпошты, указанное отделение обслуживает более 11 тыс. жителей Шевченковского района Киева, из них около 500 чел. – пенсионеры, которые в случае закрытия отделения лишатся возможности получать пенсии и соцпомощь.

Как отмечается в сообщении "Укрпошты", 17 июля компания проведет мероприятие в поддержку сохранения почтового отделения 01030 и будет принимать все меры для обеспечения качественных почтовых услуг для киевлян и гостей столицы.