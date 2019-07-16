События

15:51 16.07.2019

"Укрпошта" заявляет о принудительном закрытии отделения в центре Киева из-за передачи помещения Хозсуду Киева

1 мин читать
"Укрпошта" заявляет о принудительном закрытии отделения в центре Киева из-за передачи помещения Хозсуду Киева

АО "Укрпошта" будет вынуждена закрыть отделение 01030 в центре Киева (ул. Б.Хмельницкого, 44) из-за решения Киевсовета передать ранее арендуемое компанией помещение в аренду Хозяйственному суду Киева со снижением арендной платы.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский.

Ранее "Укрпошта" обратилась в суд с просьбой признать незаконным решение Киевсовета от 23 апреля 2019 года о передаче указанного помещения площадью 208 кв. м в аренду столичному Хосзуду Киева с установлением арендной платы в размере 19,86 тыс. грн/мес. (без НДС).

По данным "Укрпошты, указанное отделение обслуживает более 11 тыс. жителей Шевченковского района Киева, из них около 500 чел. – пенсионеры, которые в случае закрытия отделения лишатся возможности получать пенсии и соцпомощь.

Как отмечается в сообщении "Укрпошты", 17 июля компания проведет мероприятие в поддержку сохранения почтового отделения 01030 и будет принимать все меры для обеспечения качественных почтовых услуг для киевлян и гостей столицы.

Теги: #укрпошта #смелянский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:47 16.07.2019
"Укрпошта" во вторник прекращает прием политической рекламы

"Укрпошта" во вторник прекращает прием политической рекламы

10:15 11.07.2019
"Укрпошта" вновь пригрозила прекратить доставку пенсий с 2020 года

"Укрпошта" вновь пригрозила прекратить доставку пенсий с 2020 года

12:15 08.07.2019
"Укрпошта" в марте-мае 2019г доставила почти 5 млрд грн монетизированных субсидий

"Укрпошта" в марте-мае 2019г доставила почти 5 млрд грн монетизированных субсидий

18:35 03.07.2019
Суд обязал Мининфраструктуры отменить внедрение мобильных отделений "Укрпошты"

Суд обязал Мининфраструктуры отменить внедрение мобильных отделений "Укрпошты"

14:43 25.06.2019
"Укрпошта" победила в двух номинациях мировой премии World Post & Parcel Awards 2019

"Укрпошта" победила в двух номинациях мировой премии World Post & Parcel Awards 2019

12:28 13.06.2019
"Укрпошта", "Нова Пошта", Delivery и "Ин Тайм" будут доставлять товары заказчиков торгов ProZorro

"Укрпошта", "Нова Пошта", Delivery и "Ин Тайм" будут доставлять товары заказчиков торгов ProZorro

16:59 03.06.2019
"Укрпошта" заключит рамочное соглашение на закупку 4 млн куб.м. газа для отопления

"Укрпошта" заключит рамочное соглашение на закупку 4 млн куб.м. газа для отопления

17:31 31.05.2019
"Укрпошта" снова отменила тендер на страхование наличных в хранилищах и кассах

"Укрпошта" снова отменила тендер на страхование наличных в хранилищах и кассах

12:28 16.05.2019
"Укрпоште" не нужен Главпочтамт, его можно продать - гендиректор

"Укрпоште" не нужен Главпочтамт, его можно продать - гендиректор

13:17 15.05.2019
"Укрпошта" договорилась с аэропортами "Киев", "Львов" и "Одесса" об отправке экспортных отправлений

"Укрпошта" договорилась с аэропортами "Киев", "Львов" и "Одесса" об отправке экспортных отправлений

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Соучредитель monobank Дубилет назначен советником врио главы СБУ

КС признал конституционным закон о декоммунизации

Вице-канцлер Австрии согласовал экстрадицию Фирташа в США

Суд в Нидерландах не смог разрешить спор о "скифском золоте"

Двое украинских военных ранены на Донбассе в понедельник – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция начала расследование незаконной вырубки леса в Чугуевском районе

Соучредитель monobank Дубилет назначен советником врио главы СБУ

КС признал конституционным закон о декоммунизации

Люстрационные инициативы Зеленского ограничат конституционные права значительного количества госслужащих

Вице-канцлер Австрии согласовал экстрадицию Фирташа в США

Суд в Нидерландах не смог разрешить спор о "скифском золоте"

В Ирпене юноша пытался застрелить свою бывшую девушку и ее нового ухажера, затем покончил жизнь самоубийством

В Ривненской области из-за отравления в кафе госпитализировали 39 человек

Трамп направил в сенат предложение назначить Эспера главой Пентагона

До завершения процесса волеизъявления граждан спасатели ГСЧС перешли на усиленный режим несения службы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА