Ирландская Escher Group поставит фронт-офисную систему для "Укрпошты" за EUR7,8 млн

Escher Group Ltd (Ирландия) поставит новую фронт-офисную систему вместо старого программного обеспечения в стационарных отделениях, а также полностью автоматизирует работу передвижных отделений и почтальонов "Укрпошты".

Подписание договора между "Укрпоштой" и победителем тендера Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) ирландской компанией Escher Group Ltd состоялось 26 октября 2021 года в Киеве, передает корреспондент "Интерфакс-Украина".

Как подчеркнул гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский, программное обеспечение Escher Group работает более чем в 30 почтовых операторах по всему миру.

Стоимость контракта составляет EUR7,8 млн.

В соответствии с условиями предусматривается поставка 43 тыс. лицензий на использование ПО, а также услуг по техподдержке на протяжение четырех лет и доработку ПО в случае необходимости.

Планируется, что замена устаревшего программного обеспечения на новую фронт-офисную систему в отделениях, а также автоматизация работы передвижных отделений и почтальонов "Укрпошты" произойдет до конца 2022 года.

В компании ожидают, что платформа Escher Riposte упростит операции и значительно улучшит скорость и качество обслуживания клиентов. Кроме того, новое решение позволит обеспечить онлайн и офлайн-режим работы с поддержкой предоставления услуг клиентам на устройствах с ОС Android.

При этом в "Укрпоште" отметили, что почтальонам благодаря системе Escher Riposte не нужно будет дополнительно печатать формы и бланки перед выходом на маршрут.

По словам почтового оператора, также уменьшится к минимуму количество информации, которую нужно вносить при предоставлении услуг. Клиенты смогут рассчитываться как наличными, так и картой, независимо от канала и места обслуживания (даже в селах). Это ускорит как внутренние процессы (за счет формирования электронных отчетов вместо бумажных), так и обслуживание клиентов в отделениях - сократится время обслуживания, поскольку вместо печати бумажных форм и квитанций клиент сможет поставить электронную печать на экране устройства.

"Escher – мировой лидер в разработке специального программного обеспечения для почтовых администраций. Подобное нашему ПО они разрабатывали для почт Канады, Норвегии, Вьетнама. Единственная, но очень важная разница для Украины, немного усложняющая задачу для нашего партнера, – это требование, чтобы новая система работала онлайн и офлайн, с интернетом или без. Таким образом, даже в самых отдаленных селах, где нет стабильной связи, наши работники передвижных отделений смогут проводить все операции в электронном формате. Все данные автоматически загружаются, когда команда вернется на точку базирования с хорошим интернет-покрытием", - отметил Смелянский.

Ирландская компания Escher Group (IRL) Ltd ранее проводила модернизацию сделок розничной торговли и интеграции со всеми каналами электронной коммерции и логистики для почты Канады. Для почты Вьетнама – цифровую трансформацию, для почты Норвегии – обновление текущей модели розничных услуг и создание "единого окна" в пунктах обслуживания.

Как сообщалось, Верховная Рада 21 октября ратифицировала гарантийное соглашение "Проект развития АО "Укрпошта": Логистическая сеть и сельское отделение" между Украиной и ЕБРР.