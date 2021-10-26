Экономика

11:21 26.10.2021

Ирландская Escher Group поставит фронт-офисную систему для "Укрпошты" за EUR7,8 млн

3 мин читать
Ирландская Escher Group поставит фронт-офисную систему для "Укрпошты" за EUR7,8 млн

Escher Group Ltd (Ирландия) поставит новую фронт-офисную систему вместо старого программного обеспечения в стационарных отделениях, а также полностью автоматизирует работу передвижных отделений и почтальонов "Укрпошты".

Подписание договора между "Укрпоштой" и победителем тендера Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) ирландской компанией Escher Group Ltd состоялось 26 октября 2021 года в Киеве, передает корреспондент "Интерфакс-Украина".

Как подчеркнул гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский, программное обеспечение Escher Group работает более чем в 30 почтовых операторах по всему миру.

Стоимость контракта составляет EUR7,8 млн.

В соответствии с условиями предусматривается поставка 43 тыс. лицензий на использование ПО, а также услуг по техподдержке на протяжение четырех лет и доработку ПО в случае необходимости.

Планируется, что замена устаревшего программного обеспечения на новую фронт-офисную систему в отделениях, а также автоматизация работы передвижных отделений и почтальонов "Укрпошты" произойдет до конца 2022 года.

В компании ожидают, что платформа Escher Riposte упростит операции и значительно улучшит скорость и качество обслуживания клиентов. Кроме того, новое решение позволит обеспечить онлайн и офлайн-режим работы с поддержкой предоставления услуг клиентам на устройствах с ОС Android.

При этом в "Укрпоште" отметили, что почтальонам благодаря системе Escher Riposte не нужно будет дополнительно печатать формы и бланки перед выходом на маршрут.

По словам почтового оператора, также уменьшится к минимуму количество информации, которую нужно вносить при предоставлении услуг. Клиенты смогут рассчитываться как наличными, так и картой, независимо от канала и места обслуживания (даже в селах). Это ускорит как внутренние процессы (за счет формирования электронных отчетов вместо бумажных), так и обслуживание клиентов в отделениях - сократится время обслуживания, поскольку вместо печати бумажных форм и квитанций клиент сможет поставить электронную печать на экране устройства.

"Escher – мировой лидер в разработке специального программного обеспечения для почтовых администраций. Подобное нашему ПО они разрабатывали для почт Канады, Норвегии, Вьетнама. Единственная, но очень важная разница для Украины, немного усложняющая задачу для нашего партнера, – это требование, чтобы новая система работала онлайн и офлайн, с интернетом или без. Таким образом, даже в самых отдаленных селах, где нет стабильной связи, наши работники передвижных отделений смогут проводить все операции в электронном формате. Все данные автоматически загружаются, когда команда вернется на точку базирования с хорошим интернет-покрытием", - отметил Смелянский.

Ирландская компания Escher Group (IRL) Ltd ранее проводила модернизацию сделок розничной торговли и интеграции со всеми каналами электронной коммерции и логистики для почты Канады. Для почты Вьетнама – цифровую трансформацию, для почты Норвегии – обновление текущей модели розничных услуг и создание "единого окна" в пунктах обслуживания.

Как сообщалось, Верховная Рада 21 октября ратифицировала гарантийное соглашение "Проект развития АО "Укрпошта": Логистическая сеть и сельское отделение" между Украиной и ЕБРР.

Теги: #укрпошта #смелянский #ирландия #программное_обеспечение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:17 22.10.2021
Рада ратифицировала соглашение с ЕБРР о развитии логистической сети и сельских отделений "Укрпошты"

Рада ратифицировала соглашение с ЕБРР о развитии логистической сети и сельских отделений "Укрпошты"

10:26 06.10.2021
"Укрпошта" начала продажу раритетных авто 1980-1990-х гг.

"Укрпошта" начала продажу раритетных авто 1980-1990-х гг.

10:45 13.09.2021
Наша задача до 2023 года замкнуть цифровой периметр и позволить всей Украине получать цифровые услуги – СЕО "Укрпошты"

Наша задача до 2023 года замкнуть цифровой периметр и позволить всей Украине получать цифровые услуги – СЕО "Укрпошты"

10:12 13.09.2021
Не так много людей готовы идти в госсектор, особенно на руководящие должности - гендиректор "Укрпошты"

Не так много людей готовы идти в госсектор, особенно на руководящие должности - гендиректор "Укрпошты"

09:56 13.09.2021
"Укрпошта" привлекает аутсорс-компании для минимизации пиковых нагрузок и задержек доставки

"Укрпошта" привлекает аутсорс-компании для минимизации пиковых нагрузок и задержек доставки

09:14 13.09.2021
"Укрпошта" планирует к февралю-2022 компьютеризировать еще 1250 сел

"Укрпошта" планирует к февралю-2022 компьютеризировать еще 1250 сел

11:00 08.09.2021
Скоро в украинском е-commerce не останется никого из топ-100 компаний, кто не работал бы с "Укрпоштой" - СЕО

Скоро в украинском е-commerce не останется никого из топ-100 компаний, кто не работал бы с "Укрпоштой" - СЕО

10:05 08.09.2021
"Укрпошта" планирует за два года обновить 100% IT-систем

"Укрпошта" планирует за два года обновить 100% IT-систем

09:20 08.09.2021
"Укрпошта" планирует отойти от привязки работы к административному делению страны

"Укрпошта" планирует отойти от привязки работы к административному делению страны

10:52 07.09.2021
Tetra Invest построит "Укрпоште" первый автоматизированный логистически-сортировочный центр "Киев-Борисполь" за $46 млн

Tetra Invest построит "Укрпоште" первый автоматизированный логистически-сортировочный центр "Киев-Борисполь" за $46 млн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ощадбанк подал апелляцию на вердикт суда в Париже об отмене решения арбитража о выплате Россией $1,3 млрд

"Нафтогаз" в октябре-ноябре будет поставлять газ для бытовых клиентов ППН по 7,96 грн/куб. м, бюджетникам – по 16,8 грн

Минэнерго отмечает стабильность работы энергосистемы Украины, несмотря на низкие запасы угля

Украина начнет терять ВВП при среднегодовой цене импортного газа выше $900/тыс. куб. м - первый вице-премьер

Украина предлагает Европе дополнительный транзит 55 млрд куб. м газа по "специальным условиям" - секретарь СНБО

ПОСЛЕДНЕЕ

Ощадбанк подал апелляцию на вердикт суда в Париже об отмене решения арбитража о выплате Россией $1,3 млрд

"Нафтогаз" в октябре-ноябре будет поставлять газ для бытовых клиентов ППН по 7,96 грн/куб. м, бюджетникам – по 16,8 грн

Иран может столкнуться с необходимостью импортировать газ, если не инвестирует $65-89 млрд

Минэнерго отмечает стабильность работы энергосистемы Украины, несмотря на низкие запасы угля

Кабмин одобрил поставку "Нафтогазом" газа государственным и коммунальным медучреждениям на условиях бюджетных организаций

Украина начнет терять ВВП при среднегодовой цене импортного газа выше $900/тыс. куб. м - первый вице-премьер

Укрэксимбанк обжалует решение суда об остановке эксплуатации главного офиса банка из-за его несоответствия правилам пожарной безопасности

Жилой фонд в среднем по стране подключен к теплоснабжению на 45%, в двух областях на 100% - Минрегион

Использование энергоэффективных технологий в проектах жилья повышает его привлекательность для покупателя – мнение

Германия получила и обсудит предложение Украины о дополнительном транзите газа по спецусловиям - посол

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА