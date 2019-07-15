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16:53 15.07.2019

Суд по делу Вышинского перенесли на пятницу, 19 июля

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Суд по делу Вышинского перенесли на пятницу, 19 июля

Заседание Подольского районного суда Киева по делу в отношении главного редактора "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского перенесено на 19 июля, 15:00.

Соответствующее решение суд принял на заседании в понедельник ввиду того, что один из судей находился в совещательной комнате по другому делу.

15 мая 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали Вышинского в Киеве. Тогда совместно с прокуратурой АР Крым они провели следственные действия (обыски) в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. Вышинскому объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

16 мая Вышинского привезли в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Херсонский суд уже несколько раз продлевал К.Вышинскому срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения.

4 марта Вышинский был этапирован из Херсона в Киев. С тех пор он находится в столичном следственном изоляторе. В Киеве проходят заседания суда по его делу.

Теги: #вышинский #риа_новости #суд
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Интерфакс-Украина
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