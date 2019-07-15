События

15:59 15.07.2019

Француженку-антрополога арестовали в Иране за шпионаж

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Француженка иранского происхождения академик Фариба Адельха арестована в Иране и лишена доступа к консульским услугам, сообщают в понедельник французские СМИ со ссылкой на МИД Франции.

"Франция обращается с призывом к иранским властям в полной мере пролить свет на ситуацию с Фарибой Адельха и повторяет все требования, особенно в том, что касается немедленного предоставления ей возможности связаться с консульством ", - цитируют СМИ выдержки из заявления министерства.

По данным прессы, ее арестовали по подозрению в шпионаже.

Фариба Адельха - антрополог, сотрудник элитного парижского Института изучения политики.

Теги: #шпионаж #арест #иран
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