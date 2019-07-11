Многие участники коррупционных уголовных производств стремятся к рассмотрению их дел в общих судах

Законопроект о внесении изменений в закон о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС, №10426), поданный президентом Украины, отвечает на вопрос о возможности рассматривать коррупционные дела в общих судах, а участники коррупционных производств также стремятся к рассмотрению их дел в общих судах, всячески избегая возможности передачи дел в Высший антикоррупционный суд (ВАКС), считает старший юрист практики разрешения национальных судебных споров юрфирмы Integrites Юрий Сивовна.

"Законопроект президента однозначно дает ответ на вопрос: может ли ВАКС рассматривать коррупционные уголовные дела, рассмотрение которых было начато до начала работы этого суда. Да, может и должен, если дела расследовались НАБУ и САП", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Юрист отметил, что в действующей редакции закона о ВАКС предусматривается, что все уголовные дела, которые начали рассматриваться другими судами до момента начала работы ВАКС, должны рассматриваться теми же судами и не подлежат передаче в ВАКС.

"Иными словами, где начали рассматривать, там и будут заканчивать. В ВАКС же будут поступать только новые дела, появившиеся после начала его работы. То есть, закон в нынешней редакции вовсе не обязывает передавать в ВАКС подсудные ему дела, которые появились раньше его работы", - сказал он.

Вместе с тем, по мнению Сивовны, ожидания, что "в ВАКС после начала его работы сразу же зайдет боле трех тысяч дел" могут быть реализованы только в двух случаях: если рассмотрение по всем 3000 дел не начато местными судами, что, по мнению юриста, сомнительно, "либо все местные и апелляционные суды Украины сговорятся и умышленно сбросят все коррупционные уголовные дела в ВАКС, независимо от стадии рассмотрения дела, в чем еще больше приходится сомневаться".

"В профессиональных кругах существует мнение, что общие суды будут передавать коррупционные дела в ВАКС после начала его работы, но нынешний закон этому никак не способствует. Более того, бытует мнение, что многие участники коррупционных уголовных производств стремятся к рассмотрению их дел в общих судах, всячески избегая возможности передачи дел в ВАКС. Причины этому очевидны", - сказал он.

По оценке Сивовны предложения, заложенные в законопроекте президента, в корне меняют действующий подход, так как они предусматривают передачу коррупционных уголовных дел в ВАКС независимо от текущей стадии дела.

"Есть одно "но": эти уголовные дела должны расследоваться НАБУ и САП. Исходя из логики законопроекта, только такие дела могут быть переданы на рассмотрение в ВАКС. Остальные же коррупционные уголовные дела, которые расследовались другими правоохранительными органами, судя по всему, должны рассматриваться в общих судах", - сказал юрист.

Он также отметил, что предложенный президентом законопроект, в случае его принятия, "может быть своеобразным акселератором рассмотрения уголовных дел в ВАКС".

"Согласно опубликованным данным, НАБУ направило в суды 201 обвинительный акт, по которым уже есть 31 приговор. То есть, 170 уголовных производств могут быть переданы в ВАКС. Есть все основания полагать, что такое небольшое количество дел не повлияет на скорость принятия решений. Не могу утверждать, что дела будут рассматриваться оперативно, но вполне вероятно, что процессуальное понятие "разумный срок" рассмотрения дела будет соответствовать его изначальному смыслу. К тому же, не забываем, что в производстве НАБУ, согласно данным сайта, находится около 741 незавершенных расследований. Но даже это вряд ли сможет затормозить работу суда", - сказал он.

Вместе с тем, Сивовна не отмечает, что нерешенными остаются вопросы, что делать с коррупционными делами, которые расследуются другими правоохранительными органами и не относятся к обвинениям топ-чиновников, и распространяются ли на них полномочия ВАКС.

"Было бы правильно предусмотреть в законопроекте ответы и на эти вопросы, поскольку каждая "законодательная недосказанность" может толковаться и применяться судом и участниками процесса по-разному", - сказал он.

Резюмируя, юрист отметил, что "ВАКС только готовится к работе, сейчас прилагаются большие усилия для того, чтобы запустить работу этого суда в установленные Собранием судей сроки, а именно 5 сентября 2019 года".

"Хотя судейский корпус этого учреждения уже сформирован, очень многое зависит от материально-технической базы и работников аппарата суда, без которых функционирование суда невозможно. С началом работы ВАКС вступят в силу и законодательные изменения, которые регулируют отдельные важные моменты работы этого суда", - подчеркнул Сивовна.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о внесении изменений в закон о ВАКС, касающихся начала работы суда. Документ зарегистрирован под №10426 8 июля.

В мае собрание судей ВАКС Украины приняло решение о начале работы суда 5 сентября 2019 года. Также собрание судей ВАКС избрало его главой судью первой инстанции Елену Танасевич.