Замглавы ОП на совещании по контрабанде: наверх больше заносить не надо, закончилось

Заместитель главы Офиса президента Украины Алексей Гончарук на совещании по проблемам контрабанды в Ужгороде подчеркнул, что ничего "наверх больше заносить не надо", и кардинально улучшить работу соответствующих органов.

"Объем контрабанды растёт из года в год, а на бумагах всё хорошо. Это главные вопросы, которые нас сегодня интересуют. Мы приехали сюда сегодня и один из сигналов, который все вместе хотим до вас донести, что наверх больше заносить не надо, закончилось", - сказал он на совещании руководителей региональных таможен с участием президента Украины Владимира Зеленского в субботу в Ужгороде.

Президент Зеленский дополнил Гончарука словами: "Ты так сказал неоднозначно, что могут подумать, провозить надо, но нам не надо заносить. Нет, провозить не надо".

Гончарук отметил, что на недавней большой встрече с бизнесом в Киеве бизнесмены говорили, что контрабанда растет. "Заходишь в Киеве в какой-то магазин, а там брендовые вещи и всё контрабанда. А берёшь официальные документы у таможенников, пограничников, и все хорошо, и с каждым днем все более "эффективно" работают наши государственные органы", - указал он.