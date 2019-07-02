Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) начинает внедрение системы электронного документооборота (СЭД).

Как сообщается на сайте Бюро, вместе с уже работающими диджитальнимы проектами (электронный полис, электронный европротокол, личный кабинет получателя регламентных выплат и т.д.) это будет способствовать повышению качества взаимодействия между МТСБУ, страховщиками-членами Бюро, потребителями страховых услуг.

Кроме того, это позволит решить ряд управленческих задач, в частности, ускорить бизнес процессы и сократить затраты времени и ресурсов на администрирование документооборота в МТСБУ.

Бюро сообщает, что в настоящее время все органы государственной власти, включая судебные учреждения, уже перешли или находятся на стадии перехода на электронную форму обмена документами. Системы электронного документооборота уже ввели, в частности, Нацкомфинуслуг и Национальный банк Украины.

Партнером в реализации проекта выбрана компания INBASE, которая имеет значительный опыт во внедрении СЭД.

Целями проекта являются: достижения 100% оцифровки входящих документов, сокращение на 50% затрат времени на контроль исполнения и поиск документов, в два раза сокращение затрат времени на логистику документации между подразделениями и на 30% сокращение затрат времени на регистрацию документов минимизация риска потери документов.

Система электронного документооборота на первом этапе внедрения будет фокусироваться на автоматизации процесса делопроизводства, архивирования, управления нормативной и распорядительной документацией, дальше цифровизация затронет каждый бизнес-процесс МТСБУ.

В рамках проекта запланирована автоматизация процессов обработки входящей и исходящей корреспонденции, автоматизация процесса создания, согласования и утверждения документов, наложение резолюций, организация центра сканирования и создания электронного хранилища документов.

В 2018 году в МТСБУ поступило более 61 тыс. входящих документов, создано более 40 тыс. Исходящих документов, ежегодно количество документации возрастает на 30%.

"Активно способствовать внедрению диджитальних решений в сфере ОСАГО - одна из важных задач, которую мы ставим перед собой. МТСБУ также должно стать современной технологической организацией, использующей возможности и преимущества, которые дает нам развитие IT-технологий. Электронный оборот документооборот позволит нам быстрее обслуживать получателей регламентных выплат, наладить максимально оперативную и эффективное взаимодействие с страховщиками-членами Бюро в том числе по применению электронной подписи", - цитируется в пресс-релизе генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко.