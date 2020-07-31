Экономика

13:01 31.07.2020

"Вчасно" с 1 августа запускает решение для программного РРО "Вчасно.Касса"

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"Вчасно" с 1 августа запускает решение для программного РРО "Вчасно.Касса"

Сервис электронного документооборота "Вчасно" с 1 августа 2020 года запускает решение для выдачи и хранения электронных чеков "Вчасно.Касса".

Как отмечается в сообщении пресс-службы материнской компании EVO, "Вчасно.Касса" устанавливается на компьютер, планшет или смартфон или интегрируется с учетной системой компании и вместо печатного чека отправляет электронный в любой мессенджер, на почту, в СМС, в мобильное приложение или в личный кабинет покупателя на странице интернет-магазина. Каждый чек регистрируется на сервере налоговой, а "Вчасно.Касса" сохраняет их в облачном архиве.

"Наш продукт позволит продавцам и оптимизировать учет торговых операций, и предоставлять более удобный сервис своим клиентам. Сейчас "Вчасно.Кассу" уже тестируют такие компании, как Rozetka, Avon, Bodo и другие. Мы убеждены, что важно настроить необходимые процессы до тех пор, когда выдача чеков станет обязательной", — отметил руководитель сервиса “Вчасно" Антон Скоков.

Приложение "Вчасно.Касса" бесплатно при обслуживании до 300 чеков в месяц. "Вчасно.Касса" для одного кассового места с неограниченным количеством чеков будет стоить 99 грн в мес. Для больших компаний есть интеграция собственной учетной системы через API с серверным вариантом "Вчасно.Кассы" со стоимостью 0,1 грн за один чек.

"Вчасно.Касса" сохраняет все чеки в облачном хранилище. Это защищает и покупателей, и предпринимателей от их потери и предоставляет доступ к чекам даже в случае каких-либо технических проблем на сервере налоговой. Все чеки в облачном архиве подписаны цифровой подписью и имеют фискальный номер, по которому они зарегистрированы в налоговой. И покупатели, и продавцы могут их просмотреть и загрузить в любой момент, когда им необходимо", - подчеркнул создатель сервиса.

Как сообщалось, экс-министр Кабинета министров, сооснователь monobank Дмитрий Дубилет анонсировал запуск с 1 августа коммерческого проекта программного РРО (программных касс) Checkbox, который уже тестируется несколькими крупными торговыми сетями.

Министерство финансов и Государственная налоговая служба перенесли с апреля на 1 августа запуск бесплатного программного РРО. Обязательным РРО станет для определенных видов деятельности второй-четвертой групп физлиц-предпринимателей с 2021 года.

EVO - украинская продуктовая IT-компания, 12 лет развивающая рынок электронной коммерции. Проекты компании: Prom, Bigl, Shafa, Crafta, IZI, Kabanchik, Zakupki.Prom, Аукціони.Prom, "Вчасно", Deal, Satu.

Теги: #сервис #документооборот #вчасно
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