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19:57 10.03.2021

Верховная Рада рассмотрит на пленарной неделе законопроект о легализации электронных паспортов украинцев в приложении "Дия"

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Верховная Рада рассмотрит на пленарной неделе законопроект о легализации электронных паспортов украинцев в приложении "Дия"

Верховная Рада Украины на пленарной неделе рассмотрит последний законопроект, касающийся легализации электронных паспортов украинцев в приложении "Дия", сообщает пресс-служба президента по итогам совещания Владимира Зеленского с руководством парламента, народными депутатами, представителями правительства по важным законопроектам на выполнение программы главы государства.

"У нас будет самый полный перечень жизненных ситуаций, когда украинцы смогут применить цифровой паспорт без бумажного или пластикового аналога. Мы стремимся к тому, чтобы произошла полная диджитализация документов и услуг, мы должны сделать государство в смартфоне", - отметил Зеленский на совещании.

Также народные депутаты рассмотрят на пленарной неделе законопроекты по защите должников от коллекторов, по реформированию СБУ и евроинтеграционные инициативы.

На совещании также обсудили необходимость выработки пакета законопроектов по внедрению накопительной пенсионной системы и запуска министерства аграрной политики.

Как сообщалось, 4 февраля Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №4355 о внесении изменений в закон "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус", повышающий статус использования цифровых паспортов в приложении "Дия" на юридическом уровне.

Согласно календарному плану пятой сессии Верховной Рады IX созыва, ближайшие пленарные заседания украинского парламента пройдут 16-19 марта.

Теги: #зеленский #электронный_документ
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