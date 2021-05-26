МХП полностью перейдет на электронный документооборот в 2021 году

Агрохолдинг МХП до конца 2021 года полностью откажется от бумажного документооборота в пользу электронного, поскольку применение электронных подписей значительно упрощает обмен документами, написала пресс-служба компании на странице в Facebook в среду.

"Уже год, как мы создали собственный центр выдачи электронных подписей для наших сотрудников и для партнеров. Применение электронных подписей значительно упрощает обмен документами, снижает расходы и ускоряет бизнес-процессы. К тому же, подписание традиционным способом документов не всегда обеспечивает надлежащую юридическую защиту, поскольку подпись на бумажном документе может быть ненастоящей", - сообщил директор юрдепартамента МХП Юрий Гвоздев, цитируемый компанией в Facebook.

Он уточнил, что подлинность электронной подписи подтверждается также Министерством юстиции Украины, что позволяет быть уверенным в ее аутентичности.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский в октябре 2020 года объявил на форуме Diia Summit, что с 2021 года Украина начнет входить в режим сокращения количества бумажных документов и перехода к полному отказу от них. По его словам, в 2021 году ни одно государственное учреждение не сможет требовать от украинцев никаких справок, выписок или других документов для получения тех или иных государственных услуг.

МХП – крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии. В феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina Ptuj.

Агрохолдинг в 2020 году получил чистый убыток в размере $133 млн против чистой прибыли $215 млн в 2019 году, в основном из-за курсовых убытков в размере $204 млн, обусловленных годовым ослаблением гривни на 16%.

Выручка МХП в 2020 году сократилась на 7% - до $1,91 млрд. Его скорректированная EBITDA и операционная прибыль уменьшились на 7%, соответственно, до $395 млн и $201 млн. Рентабельность продаж (EBITDA margin) сохранилась на уровне 2019 года - 21%.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.