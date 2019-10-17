Политика

18:01 17.10.2019

Нардепы поддержали введение е-документооборота в Раде

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Нардепы поддержали введение е-документооборота в Раде

Народные депутаты поддержали законопроект о введении электронного документооборота для законодательного процесса в Верховной Раде.

За законопроект №1044-1 о внесении изменений в Регламент Верховной Рады по внедрению электронного документооборота, связанного с законодательным процессом, во втором чтении и в целом проголосовали 256 народных депутатов.

Закон вносит изменения в ст.91 регламента Верховной Рады о подаче сопроводительных документов к законопроекту в электронном виде и в ст.97 о введении дела законопроекта в электронном виде.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования и вводится в действие с первого дня третьей сессии ВР девятого созыва.

Теги: #верховная_рада #документооборот
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