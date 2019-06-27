АМКУ рассмотрит покупку владельцем группы Merx столичного БЦ "Инком" ликвидируемого ВТБ банка

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 27 июня намерен принять решение о предоставлении разрешения ЧАО "Магазин "Кыянка" (Киев) бизнесмена Вадима Григорьева на приобретение бизнес-центра (БЦ) "Инком" ликвидируемого ВТБ Банка по ул.Смоленской, 31-33 в Соломенском районе Киева.

Соответствующий вопрос внесен с повестку дня заседания АМКУ.

Согласно документу, ЧАО "Магазин Кыянка" намерено приобрести активы в виде нежилых помещений, принадлежащих ВТБ банку.

Как сообщалось, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) 14 мая на аукционе в системе "ProZorro.Продажи" продал ЧАО "Магазин "Кыянка БЦ "Инком" ликвидируемого ВТБ Банка площадью 12,38 тыс. кв.м за 390 млн грн.

Согласно данным системы "ProZorro.Продажи", стартовая цена лота составила 338,8 млн грн. В торгах зарегистрировались трое участников. В ходе торгов ООО "ДК БЦ" предложило за объект 390 млн грн, ООО "Евроконсалт-групп" – 338,7 млн грн. ЧАО "Магазин "Кыянка" предложил за объект 390 млн 100 грн.

Согласно данным в системе ProZorro, срок подписания договора с покупателем был продлен до 15 июля 2019 года в связи с необходимостью получения разрешения АМКУ на концентрацию и прекращения ипотеки бизнес-центра.

Национальный банк Украины 18 декабря 2018 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ВТБ Банка.

Ранее конечный бенефициар ЧАО "Магазин "Кыянка" Григорьев приобрел офисный центр ликвидируемого ВТБ Банка на бульв.Вацлава Гавела, 6, в Киеве за 351 млн грн, и киевский бизнес-центр "Ренессанс" у Альфа-банка.

ЧАО "Магазин "Кыянка" создано в 1994 году. По данным раскрытия информации в системы НКЦБФР, по состоянию на первый квартал 2019 года акционерами ЧАО являются кипрская "Андрецинт кепитал лимитед" (86,7%) и ООО "Компания по управлению активами "Максимум Групп" в интересах ПНВИФНВЗТ "АйБиСи Кепитал" (10%) .

Уставный капитал ЧАО по состоянию на июнь-2019 составляет 1,8 млн грн.

Согласно годовому отчету компании, "Магазин Кыянка" по итогам 2018 года увеличил чистую прибыль в шесть по сравнению с 2017 годом – до 45,8 млн грн, чистый доход увеличился в 1,4 раза – до 88,4 млн грн.

Григорьев также является владельцем группы компаний Merx после выкупа доли Валерия Хорошковского в 2004 году.

Мебельная компания "Меркс" основана в 1993 году. Производит офисную, кухонную, корпусную жилую и гостиничную мебель, специализированное оборудование (торговое и холодильное).

Сеть магазинов Merx представлена в 14 странах. В Украине насчитывается более 60 объектов этой сети.