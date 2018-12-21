Фонд гарантирования вкладов начал выплаты вкладчикам ВТБ Банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) 21 декабря начал выплаты возмещения средств вкладчикам ВТБ, сообщил ФГВФЛ на сайте в пятницу.

Согласно сообщению, выплаты получат вкладчики первой части общего реестра, в которую не включены возмещения по карточным счетам до получения в полном объеме информации об операциях платежной системы.

Выплата возмещения проводится через отделения банков-агентов, подключенных к автоматизированной системе выплат Фонда: ПриватБанк, Идея Банк, Правэкс Банк, Альфа-Банк, Кредобанк, Укргазбанк, ПУМБ, ТАСкомбанк, "Пивденный", Банк инвестиций и сбережений, Универсал Банк

Возмещение выплачивается в размере вклада, включая начисленные проценты на день начала введения в банк временной администрации, но не более 200 тыс. грн независимо от количества вкладов в банке.

Национальный банк Украины (НБУ) 18 декабря принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ВТБ Банка.

По словам представителя пресс-службы Фонда, "решение о ликвидации банка обусловлено тем, что цена за активы ВТБ Банка, предложенная единым претендентом, была ниже, чем оценочная стоимость, ожидаемая Фондом гарантирования вкладов".

Как сообщалось, ТАСкомбанк подал заявку на участие в открытом конкурсе Фонда гарантирования вкладов относительно выведения с рынка неплатежеспособного ВТБ Банка.

По результатам такого конкурса принимающему или переходному банку могут быть переданы активы и обязательства неплатежеспособного банка или неплатежеспособный банк может быть продан инвестору в целом.

По данным НБУ, 97% вкладчиков АО "ВТБ Банк" (59,108 тыс. лиц) получат вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную ФГВФЛ сумму в 200 тыс. грн. Более крупные вклады будут возмещены в пределах указанной суммы. Всего ФГВФЛ обеспечит выплату гарантированной суммы в объеме 942,7 млн грн, при том что по состоянию на 1 октября 2018 года сумма средств клиентов на балансе банка составляла 3,676 млрд грн, в том числе срочные депозиты физлиц - 1,55 млрд грн, текущие счета физлиц - 0,42 млрд грн.

ВТБ Банк (ранее – банк "Мрия") основан в 1992 году. Его основным акционером является ОАО "Банк ВТБ" (РФ, 99,9959%).

Согласно данным НБУ, на 1 октября 2018 года по размеру чистых активов ВТБ Банк занимал 25-е место (7,582 млрд грн) среди 82 действовавших в стране банков.