СНБО Украины повторно ограничил вывод капиталов из украинских "дочек" Сбербанка, ВТБ и ВЭБ

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) повторно включил в санкционный список, введенный в действие указом президента Украины №82/2019 от 19 марта 2019 года, ПАО "Сбербанк", ПАО "Проминвестбанк", ПАО "ВТБ банк" и АО "БМ-2018".

Согласно дополнению к документу, обнародованному на сайте президента Украины Петра Порошенко, данные санкции вводятся сроком на два года.

Данным решением ограничивается вывод капиталов из этих финучреждений за пределы Украины в пользу связанных с банком лиц.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко своим указом №82/2019 ввел в действие решение СНБО от 19 марта 2019 "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", в том числе в отношении руководителей Совета Федерации Федерального собрания РФ и депутатов Государственной Думы РФ.

Как сообщает пресс-служба СНБО в среду, по инициативе Кабинета министров Украины, Службы безопасности Украины и Национального банка Украины в настоящее время санкции введены в отношении 294 юридических и 848 физических лиц.

Санкционные списки включают физических и юридических лиц, которые были вовлечены в процесс строительства транспортного перехода через Керченский пролив; причастны к вооруженному нападению и захвату украинских военных катеров, а также к незаконному удерживанию украинских моряков; организовывали и способствовали проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, крымского полуострова; демонстративно нарушали украинское законодательство относительно въезда/выезда на временно оккупированную территорию украинского Крыма; распространяют издательскую продукцию антиукраинского содержания; незаконно получили и используют музейное собрание, которое принадлежит Украине.

Проминвестбанк основан в 1992 году. У российского "ВЭБа" - 99,7% его акций.

Сбербанк (ранее - дочерний банк Сбербанка России, до этого - банк "НРБ") основан в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России.

Национальный банк Украины (НБУ) 18 декабря 2018 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ВТБ банка. ВТБ банк (ранее - банк "Мрия") основан в 1992 году. Его основным акционером являлся российский ВТБ.

В "БМ-2018" был переименован БМ Банк после прекращения банковской деятельности с сохранением юридического лица

Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 января 2019 года Сбербанк с активами 67,217 млрд грн занимал седьмое место, Проминвестбанк - 10-е место (51,311 млрд грн) среди 77 действующих банков.