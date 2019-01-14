Из собственности ВТБ Банка была выведена недвижимость на более 105 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выявил безосновательную перерегистрацию права собственности на недвижимость "ВТБ Банка" на сумму 105 млн, говорится в сообщении ФГВФЛ на веб-сайте.

Как указано в сообщении, 46 объектов недвижимости, находящихся на балансе банка с 2015 года, были перерегистрированы государственным регистратором Днепровского филиала одного из коммунальных предприятий Юрием Гладковым 13 декабря 2018 года на физическое лицо со ссылкой на решение суда по делу. При этом, как указано в сообщении, основное решение по судебному делу никакого отношения к ВТБ Банку и его имуществу не имеет, а исковое заявление по делу оставлено судом без рассмотрения в январе 2016 года.

Согласно сообщению, 15 декабря 2018 года физлицо с помощью этого же госрегистратора внесло все 46 объектов недвижимости в уставный капитал компании, зарегистрированной 30 ноября 2018 года в Днепре.

Фонд гарантирования вкладов считает эти действия мошенническими, в связи с чем подал соответствующее заявление в правоохранительные органы, а также готовит апелляционную жалобу на судебное решение, говорится в сообщении.

Национальный банк Украины (НБУ) 18 декабря принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ВТБ Банка.