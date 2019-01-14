Экономика

12:55 14.01.2019

Из собственности ВТБ Банка была выведена недвижимость на более 105 млн грн

1 мин читать
Из собственности ВТБ Банка была выведена недвижимость на более 105 млн грн

 Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выявил безосновательную перерегистрацию права собственности на недвижимость "ВТБ Банка" на сумму 105 млн, говорится в сообщении ФГВФЛ на веб-сайте.

Как указано в сообщении, 46 объектов недвижимости, находящихся на балансе банка с 2015 года, были перерегистрированы государственным регистратором Днепровского филиала одного из коммунальных предприятий Юрием Гладковым 13 декабря 2018 года на физическое лицо со ссылкой на решение суда по делу. При этом, как указано в сообщении, основное решение по судебному делу никакого отношения к ВТБ Банку и его имуществу не имеет, а исковое заявление по делу оставлено судом без рассмотрения в январе 2016 года.

Согласно сообщению, 15 декабря 2018 года физлицо с помощью этого же госрегистратора внесло все 46 объектов недвижимости в уставный капитал компании, зарегистрированной 30 ноября 2018 года в Днепре.

Фонд гарантирования вкладов считает эти действия мошенническими, в связи с чем подал соответствующее заявление в правоохранительные органы, а также готовит апелляционную жалобу на судебное решение, говорится в сообщении.

Национальный банк Украины (НБУ) 18 декабря принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ВТБ Банка.

Теги: #фгвфл #втб_банк
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

НБУ рекомендовал ФГВФЛ провести повторный аукцион по реализации прав на ТРЦ Respublika в три этапа

Фонд гарантирования вкладов начал выплаты вкладчикам ВТБ Банка

Должностные лица Фортуна-банка до ввода временной администрации выводили средства через инсайдерские кредиты

ФГВФЛ продал за 130 млн грн активы из залога НБУ через американскую площадку FFN

Из банка "Финансы и Кредит" до введения временной администрации было выведено почти 5 млрд грн – ФГВФЛ

Пул заложенных в НБУ активов неплатежеспособных банков более чем на 6,5 млрд грн будет выставлен на продажу 19 декабря

ФГВФЛ ввел в ВТБ Банк временную администрацию

ВТБ Банк (Украина) располагает всеми необходимыми ресурсами для продолжения работы и стабилизации ситуации - заявление

Дельта Банк получил право на взыскание 2,6 млрд грн

Глава ФГВФЛ рассчитывает на повышение в 2019г гарантированной суммы до 500 тыс. грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Кинотеатр "Киев" является памятником архитектуры и его целевое назначение после аренды не может быть изменено - КГГА

IBI-Rating присвоило кредитный рейтинг аэропорту "Борисполь" на уровне uaAAА, прогноз "стабильный"

Украина с начала отопительного сезона снизила запасы в ПХГ на четверть

Нефть дешевеет после роста на прошлой неделе, Brent торгуется у $59,8 за баррель

Курс доллара США снижается, рынок ждет голосования в Британии во вторник

Украина и Турция подписали соглашение о закупке для украинской армии ударных беспилотников Bayraktar TB2

В ГФС отрицают возможное продление льготного режима оформления авто на еврономерах

Общий объем платежей по госдолгу Украины в 2019 году составит $14,2 млрд

ВБ запустил пилотный проект спутникового мониторинга сельхозземель в трех областях Украины

Украинцы за 1,5 месяца оформили 24,6 тыс. авто на еврономерах по новым правилам – Минфин

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА