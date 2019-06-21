События

06:31 21.06.2019

Друг Ассанжа освобождается из-под стражи в Эквадоре -

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Шведский программист Ола Бини, которого считают близким другом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, решением эквадорского суда освобождается из-под стражи в пятницу, сообщают СМИ.

Суд, тем не менее, постановил, что расследование деятельности Бини будет продолжено, и он не имеет права покидать Эквадор.

Швед был задержан в апреле при попытке покинуть Эквадор, где проживал в течение пяти лет, по обвинению в попытках хакерских атак на правительственные ведомства страны.

СМИ обратили внимание, что Бини был задержан спустя несколько часов после того, как Ассанжу было отказано в убежище в посольстве Эквадора в Лондоне.

Теги: #программист #эквадор #освобождение #ассанж
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