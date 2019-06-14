КС разрешил исправить закон об НКРЭКУ до 2020г, решение может затронуть НАБУ, НКЦБФР и Нацкомфинуслуг

Конституционный суд Украины, признавший неконституционными ряд положений закона "О Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг" (НКРЭКУ), постановил, что они утратят силу с 31 декабря 2019 года.

"Учитывая, что правовым последствием признания неконституционными отдельных положений закона будут существенные пробелы в законодательстве…, что может сделать невозможным ее (Комиссии – ИФ) функционирование …, КСУ признал необходимым отсрочить прекращение действия соответствующих положений закона для приведения действующего законодательства в этой части в соответствие с требованиями Конституции", – говорится в сообщении суда в пятницу.

Как отмечается в релизе суда, НКРЭКУ была образована указом президента в августе 2014 года, а оспоренным законом от 22 сентября 2016 года наделена статусом постоянно действующего независимого государственного коллегиального органа. Закон также предусматривал, что члены комиссии назначаются президентом по результатам конкурса, в комиссию которого входят по два представителя президента и парламента и один – Кабмина.

В решении КС констатировал, что образование постоянно действующего независимого государственного коллегиального органа, который по функциональным назначениям, сфере деятельности и полномочиям имеет признак центрального органа исполнительной власти, но не подчиняется Кабмину и не относится к системе органов исполнительной власти, не согласуется с Конституцией.

Суд указал, что орган госвласти, который бы осуществлял госрегулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в сферах энергетики и коммунальных услуг, может быть образован Кабмином как центральный орган исполнительной власти с законодательным определением Радой его организации и деятельности.

КС подчеркнул, что неоднократно указывал, что парламент и президент могут участвовать лишь в формировании тех органов, которые предусмотрены Конституцией. Суд добавил, что полномочия Рады и главы государства определяются исключительно Конституцией, и не могут быть расширены законом или другим нормативно-правовым актом, в отличие от полномочий Кабмина, которые могут определяться законами. Поэтом суд счел противоречащими Основному закону полномочия парламента и президента назначать членов конкурсной комиссии или самой НКРЭКУ.

По мнению юриста, экс-члена Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и экс-замглавы Администрации президента Андрея Портнова, такое решение КС "включило обратный отсчет и для существования руководства Национального антикоррупционного бюро", потому что его директор и часть членов конкурсной комиссии тоже назначается и увольняется президентом. "Это значит, что теперь в руках Конституционного суда - Национальное антикоррупционное бюро и его директор", – написал Портнов в Telegram.

Как отметил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Александр Камша, напрямую данное решение КС не затронет НКЦБФР и Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование рынка финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), так как касается признания неконституционными только части статей именно закона о НКРЭКУ.

"Но в будущем, данное решение может стать поводом для новых решений КСУ уже в отношении НКЦБФР и Нацкомфинуслуг", – считает Камша.

О необходимости внесения изменений в Конституцию для создания независимых регуляторов по итогам решения КС заявил в пятницу и представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.

"Это должно быть урегулировано принятием нового закона о НКРЭКУ, где будут предусмотрены немного другие процедуры назначения. Кроме того, по нашему мнению, должны быть внесены изменения в Конституцию для того, чтобы в ней было предусмотрено существование разных регуляторов, не только энергетических, а также некоторых антикоррупционных органов", - сказал он

На уточняющий вопрос, касается ли решение Конституционного суда только НКРЭКУ или также Нацкомиссии по ценным бумагам и Нацкомфинуслуг, Герус констатировал: решение касается лишь Нацкомиссии в сфере энергетики.